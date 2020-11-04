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≡ Казахстанцам разрешат ездить без прав и техпаспортов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40263
Казахстанцам разрешат ездить без прав и техпаспортов
Отправлено: 04.11.20 - 15:08
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Водителей в Казахстане планируют освободить от обязанности носить с собой водительские удостоверения. Мажилис взял в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20359
Re: Казахстанцам разрешат ездить без прав и техпаспортов
Отправлено: 04.11.20 - 15:08
#1
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Что то не так, в этом Мажилисе... :lol: :-o
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7017
Re: Казахстанцам разрешат ездить без прав и техпаспортов
Отправлено: 04.11.20 - 15:30
#2
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Цитата:
drakon:
Что то не так, в этом Мажилисе.

Кто как хочет, тот так и др...ездит.
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