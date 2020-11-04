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≡ Предположительно лоб в лоб - Автомобиль такси столкнулся с «Ауди» в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40263
Предположительно лоб в лоб - Автомобиль такси столкнулся с «Ауди» в Костанае
Отправлено: 04.11.20 - 14:17
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ДТП произошло сегодня, около 11:00, недалеко от перекрестка улицы Майлина с проспектом Аль-Фараби, возле супермаркета «Азия экспресс». Автомобиль такси «Лада Гранта» практически не поврежден. «Ауди» пострадала намного больше.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20359
Re: Предположительно лоб в лоб - Автомобиль такси столкнулся с...
Отправлено: 04.11.20 - 14:17
#1
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Что-то, жидкость - красная.
На кровь - похожа... :lol: ;-)
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
105
Re: Предположительно лоб в лоб - Автомобиль такси столкнулся с...
Отправлено: 04.11.20 - 15:04
#2
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Антифриз системы охлаждения.
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