Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 12:53

В ЦОНах будут брать отпечатки пальцев

Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 406/НҚ; утверждены Правила сбора, обработки и хранения биометрических данных физических лиц для их биометрической аутентификации при оказании государственных услуг, сообщает Учет.kz Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (опубликован 3 ноября 2020 года);

Перед сбором и обработкой биометрических данных работник Государственной корпорации производит идентификацию услугополучателя по документам, удостоверяющих личность и получает письменное согласие физического лица на сбор, обработку и хранение биометрических данных согласно приложению к настоящим Правилам. Услугополучателю разъясняются условия и основания использования его биометрических данных при оказании государственных услуг. Сбор и обработка биометрических данных для аутентификации при оказании государственных услуг, производится у физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, на добровольной основе.