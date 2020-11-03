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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8393
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.11.20 - 00:27
#13561
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Цитата:
abaika95:
Че у вас там как погода?

Норм, не жалуемся.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8393
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.11.20 - 01:05
#13562
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Цитата:
abaika95:
не следите за новинками литературы или кино

За новинками кино это как раз вы не следите, советскую классику пересматриваете. Я наоборот, только за новинки))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5683
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 01:13
#13563
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Цитата-/За новинками кино это как раз вы не следите, советскую классику пересматриваете. Я наоборот, только за новинки))/



Я всегда слежу за всем новым что происходит в кино,литературе и гейм культуре но классику забывать при этом нельзя)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8393
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 01:15
#13564
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Цитата:
abaika95: Я такие сериалы не смотрю потомучто не интересно

Количество просмотров, комментарии под каждой серией говорят об обратном)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5683
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 01:27
#13565
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Цитата-/Количество просмотров, комментарии под каждой серией говорят об обратном)/



Подозреваете что я все эти просмотры и коменты накручиваю?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8393
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 01:29
#13566
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Цитата:
abaika95:
Подозреваете что я все эти просмотры и коменты накручиваю?)

Не, вы больше по другой теме. Это стало понятно из вашей последней статьи в народных новостях))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1919
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 12:53
#13567
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В ЦОНах будут брать отпечатки пальцев
Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 406/НҚ; утверждены Правила сбора, обработки и хранения биометрических данных физических лиц для их биометрической аутентификации при оказании государственных услуг, сообщает Учет.kz Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (опубликован 3 ноября 2020 года);
Перед сбором и обработкой биометрических данных работник Государственной корпорации производит идентификацию услугополучателя по документам, удостоверяющих личность и получает письменное согласие физического лица на сбор, обработку и хранение биометрических данных согласно приложению к настоящим Правилам. Услугополучателю разъясняются условия и основания использования его биометрических данных при оказании государственных услуг. Сбор и обработка биометрических данных для аутентификации при оказании государственных услуг, производится у физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, на добровольной основе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5683
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 13:24
#13568
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Цитата-/Не, вы больше по другой теме. Это стало понятно из вашей последней статьи в народных новостях))/


По теме информирования населения?) Может быть
Так причем здесь я и просмотры под вашим любимым сериалом?
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