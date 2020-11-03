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≡ Мамин поручил акиматам до конца ноября создать во всех регионах газотехническую инспекцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40263
Мамин поручил акиматам до конца ноября создать во всех регионах газотехническую инспекцию
Отправлено: 03.11.20 - 11:02
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Пока такие инспекции есть только в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской и Костанайской областях. Вопросы состояния пожарной безопасности в отопительный период обсудили на заседании Правительства.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8393
Re: Мамин поручил акиматам до конца ноября создать во всех...
Отправлено: 03.11.20 - 11:02
#1
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В те города и поселки области, где недавно газ провели - газ хоть есть для отопления домов, или люди опять на уголь перешли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5683
Re: Мамин поручил акиматам до конца ноября создать во всех...
Отправлено: 03.11.20 - 12:54
#2
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Цитата-/газ хоть есть для отопления домов, или люди опять на уголь перешли?/



Запрос сделай в любую такую деревню в трёх экзеплярах и жди ответа)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20359
Мамин поручил акиматам до конца ноября создать во всех регионах газотехническую инспекцию
Отправлено: 03.11.20 - 13:30
#3
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Газа - нет, а ещё инспекции - создают... :lol: :-P
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
694
Re: Мамин поручил акиматам до конца ноября создать во всех...
Отправлено: 04.11.20 - 11:18
#4
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Абсолютно бесполезная структура, призванная обеспечить "теплыми" местами подросшее поколение (детей,внуков) чиновников, после окончания Оксфордов и Кембриджей. У МЧС было вполне достаточно прав и полномочий для этой работы
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