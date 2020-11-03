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≡ «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40259
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 03.11.20 - 12:49
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На Цымбалюка тоже было заведено уголовное дело в связи с показаниями Шугаева, который сообщил, что именно руководитель управления определил размер взятки от ТОО «Альянс СИ». Но позже следствие прекратили за отсутствием состава преступления
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5681
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 03.11.20 - 22:05
#15
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Цитата-/Отвечу словами Саке из одноименного сериала: "Нет у нас в акимате никого, кто сам по себе"/


У нас бессмысленный с вами разговор получается, как всегда впрниципе)




Цитата:
ACROS:
Как будто так и должно быть.




А как должно быть? Волосы рвать из за каждого случая? Волос не хватит) а коррупция везде есть,просто везде,в процентовке только дело.Так что где про нее слышат значит плохо работают те кто должен искать коррупционеров)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8393
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 03.11.20 - 22:14
#16
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Цитата:
abaika95:
У нас бессмысленный с вами разговор получается, как всегда впрниципе)

Вы не видите смысла? А он есть)) Я вот сериал новый прикольный прорекламировал, а вы говорите, что я новинками кино не интересуюсь))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5681
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 04.11.20 - 00:41
#17
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Цитата-/Я вот сериал новый прикольный прорекламировал, а вы говорите, что я новинками кино не интересуюсь))/


Вы везде уже этот сериал рекламируете)
Я такие сериалы не смотрю потомучто не интересно) и борат 2 посмотрел очень очень не то) первая часть новаторская а вторая дешёвая агитка демократов против республиканцев,ничего особенного) а одни наши идиёты сделали этому фильму бесплатную рекламу для других наших идиётов которых хлебом не корми дай поржать над собой (хотя думают что ржут над другими) эффект куколдизма явного и скрвтого сработал)
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L
§ LM
(Пользователи)
Регистрация:
03.11.20
Сообщений:
1
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 04.11.20 - 09:54
#18
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Меня больше интересует вопрос, куда делись деньги в размере 14 млн тенге, найденные сотрудниками Антикоррупционной службы в квартире Шугаева Р? Видео изъятия денег есть, а далее, почему-то нигде, ничего не комментируется? Какова судьба "заветных миллионов" на сегодняшний день?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8393
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 04.11.20 - 10:58
#19
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Цитата:
LM:

С почином вас. Вы специально зарегистрировались чтобы задать этот вопрос? У вас есть еще какая-то любопытная информация, или другие правильные вопросы? Заинтриговали))
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