"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 03.11.20 - 17:08
- С каждой транзакции 9,25% будут возвращаться компании Alem Pay, - пояснил Мусин. - Перевозчикам этот процент будет субсидировать городской бюджет. В связи с чем мы будем требовать от перевозчиков безопасных перевозок. Читать новость
8 способов оплаты за проезд, включая оплату обычной банковской картой, с помощью NFC, QR-кода, SMS, сайта Alem Pay
С картами понятно, с ку-кодом и смс номер, думаю, не проканает. Согласно, ролику, предоставленном акиматом, пассажир должен найти внутри салона автобуса какие-то наклейки, сканировать или отправить смс. При том, что вход в переднюю дверь и оплата на входе...до наклеек еще добраться надо, пройдя уровень "сторожевой водитель"...и не каждый поверит вашим обещаниям оплатить смс-кой...+ наши вечные проблемы со связью, подвисания сети... Не лучше ли оставить посадку и выход как и прежде? Человек сел в автобус, пока едет определится каким способом оплатит на выходе.
yudjin: не каждый поверит вашим обещаниям оплатить смс-кой...
Там периодически будут контролёры в автобус заходить и проверять билеты - потому и оплата при входе. Хотя всегда можно достать смартфон и заплатить смс, если увидел контролёра. Но согласен - без кондуктора система смс и QR будет работать криво. Ещё интересный вопрос - вроде транспортными картами можно воспользоваться только один раз в час. То есть, получается, если какое-то быстрое дело минут на 15 - можно будет вернуться на автобусе бесплатно? Карта ведь не будет работать ещё.
Victor Yang: роде транспортными картами можно воспользоваться только один раз в час. То есть, получается, если какое-то быстрое дело минут на 15 - можно будет вернуться на автобусе бесплатно? Карта ведь не будет работать ещё.
Я так понял, что конкретно для этого валидатора раз в час оплата. А как люди ездят в Затобольск с пересадками на 102 автобус.
В связи с чем мы будем требовать от перевозчиков безопасных перевозок. От пассажиров не должно быть жалоб на грубость, курение, нарушение ПДД, разговоры водителя по сотовому телефону. Ну и, конечно, белая рубашка и галстук - в первую очередь. Источник:
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