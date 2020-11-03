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≡ «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40259
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 03.11.20 - 12:49
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На Цымбалюка тоже было заведено уголовное дело в связи с показаниями Шугаева, который сообщил, что именно руководитель управления определил размер взятки от ТОО «Альянс СИ». Но позже следствие прекратили за отсутствием состава преступления
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5678
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 03.11.20 - 22:05
#15
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Цитата-/Отвечу словами Саке из одноименного сериала: "Нет у нас в акимате никого, кто сам по себе"/


У нас бессмысленный с вами разговор получается, как всегда впрниципе)




Цитата:
ACROS:
Как будто так и должно быть.




А как должно быть? Волосы рвать из за каждого случая? Волос не хватит) а коррупция везде есть,просто везде,в процентовке только дело.Так что где про нее слышат значит плохо работают те кто должен искать коррупционеров)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8390
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 03.11.20 - 22:14
#16
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Цитата:
abaika95:
У нас бессмысленный с вами разговор получается, как всегда впрниципе)

Вы не видите смысла? А он есть)) Я вот сериал новый прикольный прорекламировал, а вы говорите, что я новинками кино не интересуюсь))
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