Отправлено: - 22:05

ACROS:

Как будто так и должно быть.

Цитата-/Отвечу словами Саке из одноименного сериала: "Нет у нас в акимате никого, кто сам по себе"/У нас бессмысленный с вами разговор получается, как всегда впрниципе)Цитата:А как должно быть? Волосы рвать из за каждого случая? Волос не хватит) а коррупция везде есть,просто везде,в процентовке только дело.Так что где про нее слышат значит плохо работают те кто должен искать коррупционеров)