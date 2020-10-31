Отправлено: - 20:20

КАК ОТЛИЧИТЬ НАТУРАЛЬНОЕ ВИНО ОТ ПОРОШКОВОГОВино является одним из самых часто подделываемых продуктов. Хотя у нас местность не изобилует своим вином, но когда тебя обманывают - это обидно. Ведь хочется чего-то прекрасного, романтики - а тебе химию!Самыми частыми способами подделки являются:- частичная или полная замена вина на винный напиток;- неправильное указание групповой принадлежности вина (газированное вино или газированный винный коктейль выдают за игристое вино);- искажение географического происхождения;-подделка марочных наименований (контрафактная продукция).1. Понадобится обычная пищевая сода. Насыпьте немного соды в миску и вылейте на нее чайную ложку красного вина. У качественного вина цвет должен измениться: потемнеть, стать серым или синеватым.2. Капните в бокал с вином несколько капель глицерина. Если он опустился на дно, не изменив окраску - вино натуральное. Если глицерин стал желтым или красным - вы купили фальсификат.3. Налейте в глубокую посуду воды, наберите в пузырек немного вина и зажмите горлышко пальцем. Опустите пузырек с вином в воду и переверните его. После уберите палец с горлышка. Если вино смешалось с водой - оно не натуральное.Специалисты также советуют обращать внимание на цену продукта. Натуральное вино дешевым не бывает.На этикетке должна быть проставлена дата розлива заводским штампом. Если штамп стирается - это контрафакт.Также в вине не должно бытьПоддельным будет и вино со слишком ярким "химическим" вкусом и запахом.Не попадайтесь. Удачи!