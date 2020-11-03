Отправлено: - 20:51

Добринцофф:

Зачем роуминг,все равно основная масса населения никуда не выезжает

Victor Yang:

С другой стороны - а если роуминга не будет - тогда вообще не дозвонятся?

Цитата:Здесь в статье речь больше про приграничные территории, когда в определенные моменты связь лучше с вышки оператора сотовой связи соседнего государства, и получается звоните вы не подразумевая, что вы подключились к зарубежному операторуЦитата:Роуминг ни куда не денется, тем более от российского оператора,если захотите вы и без всяких дополнительных команд, роуминг можно отключить в телефоне.Нашим властям нужно меньше заниматься ерундой, а вообще отменять роуминг, как в европейских странах, когда звонишь из любой точки Европы как из домашнего региона.