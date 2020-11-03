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≡ Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40259
Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана
Отправлено: 03.11.20 - 15:49
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Министерство цифрового развития рассматривает возможность подключения роуминга лишь при соответствующем запросе абонента у операторов связи либо при наборе соответствующей комбинации.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7556
Re: Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают...
Отправлено: 03.11.20 - 15:49
#1
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Зачем роуминг,все равно основная масса населения никуда не выезжает,а в те славные времена,когда летали самолёты в теплые страны,я симку вытаскивал ещё дома, по прилёту покупал местную с интернетом и всё, ты всегда на связи.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13291
Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана
Отправлено: 03.11.20 - 16:17
#2
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Я два раза попадал так на 700 тенге. Один раз звонил мой работодатель - я думал что он на российский номер звонит, не посмотрел на какую симку вызов идет. Второй раз звонили из Москвы - поставщик, с которым я ещё в Казахстане по работе договаривался. С другой стороны - а если роуминга не будет - тогда вообще не дозвонятся? Мне было несколько полезных звонков на казахстанский номер - я сбрасывал и писал на Вотсапп. А принудительно подключать наверняка денег будет стоить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7556
Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана
Отправлено: 03.11.20 - 20:30
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Я два раза попадал так на 700 тенге.

Я на 5000 попал,мне позвонил торговый и объяснял суть акции в результате которой я должен был получить бонусом 3000
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13291
Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана
Отправлено: 03.11.20 - 20:43
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Я на 5000 попал

Я поначалу когда ехал - легкий роуминг подключил за 51 тенге в сутки - и 15 минут разговоров есть. Потом российский номер купил и роуминг этот отключил.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1958
Re: Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают...
Отправлено: 03.11.20 - 20:51
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Зачем роуминг,все равно основная масса населения никуда не выезжает

Здесь в статье речь больше про приграничные территории, когда в определенные моменты связь лучше с вышки оператора сотовой связи соседнего государства, и получается звоните вы не подразумевая, что вы подключились к зарубежному оператору :lol:
Цитата:
Victor Yang:
С другой стороны - а если роуминга не будет - тогда вообще не дозвонятся?

Роуминг ни куда не денется, тем более от российского оператора,если захотите вы и без всяких дополнительных команд, роуминг можно отключить в телефоне.
Нашим властям нужно меньше заниматься ерундой, а вообще отменять роуминг, как в европейских странах, когда звонишь из любой точки Европы как из домашнего региона.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5841
Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана
Отправлено: 03.11.20 - 21:04
#6
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Цитата:
Нурбанчик:
когда звонишь из любой точки Европы как из домашнего региона.

Приграничные территории с Швейцарией очень опасны. ;-)
Но можно просто в смартфоне отключить, что бы не попасться.
Хотя в договорах как правило максимальная месячная плата (если вляпаться получилось)
ограничена в 59 евриков или около того. После чего тариф уходит в "стандарт".
:lol:
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