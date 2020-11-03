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"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40259
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 03.11.20 - 17:08
- С каждой транзакции 9,25% будут возвращаться компании Alem Pay, - пояснил Мусин. - Перевозчикам этот процент будет субсидировать городской бюджет. В связи с чем мы будем требовать от перевозчиков безопасных перевозок.
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Re: “В первую очередь - белая рубашка и галстук». Как валидаторы...
Отправлено: 03.11.20 - 17:08
Цитата:
С картами понятно, с ку-кодом и смс номер, думаю, не проканает. Согласно, ролику, предоставленном акиматом, пассажир должен найти внутри салона автобуса какие-то наклейки, сканировать или отправить смс. При том, что вход в переднюю дверь и оплата на входе...до наклеек еще добраться надо, пройдя уровень "сторожевой водитель"...и не каждый поверит вашим обещаниям оплатить смс-кой...+ наши вечные проблемы со связью, подвисания сети...
Не лучше ли оставить посадку и выход как и прежде? Человек сел в автобус, пока едет определится каким способом оплатит на выходе.
8 способов оплаты за проезд, включая оплату обычной банковской картой, с помощью NFC, QR-кода, SMS, сайта Alem Pay
С картами понятно, с ку-кодом и смс номер, думаю, не проканает. Согласно, ролику, предоставленном акиматом, пассажир должен найти внутри салона автобуса какие-то наклейки, сканировать или отправить смс. При том, что вход в переднюю дверь и оплата на входе...до наклеек еще добраться надо, пройдя уровень "сторожевой водитель"...и не каждый поверит вашим обещаниям оплатить смс-кой...+ наши вечные проблемы со связью, подвисания сети...
Не лучше ли оставить посадку и выход как и прежде? Человек сел в автобус, пока едет определится каким способом оплатит на выходе.
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 03.11.20 - 17:26
Цитата:
поверх трикошников с лампасами и сланцев?
А может с чистых сиденьев, незамызганных штор и не зашарканного пола начать?
Ну и, конечно, белая рубашка и галстук - в первую очередь.
поверх трикошников с лампасами и сланцев?
А может с чистых сиденьев, незамызганных штор и не зашарканного пола начать?
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 03.11.20 - 17:42
Цитата:
Там периодически будут контролёры в автобус заходить и проверять билеты - потому и оплата при входе. Хотя всегда можно достать смартфон и заплатить смс, если увидел контролёра. Но согласен - без кондуктора система смс и QR будет работать криво.
Ещё интересный вопрос - вроде транспортными картами можно воспользоваться только один раз в час. То есть, получается, если какое-то быстрое дело минут на 15 - можно будет вернуться на автобусе бесплатно? Карта ведь не будет работать ещё.
yudjin:
не каждый поверит вашим обещаниям оплатить смс-кой...
не каждый поверит вашим обещаниям оплатить смс-кой...
Там периодически будут контролёры в автобус заходить и проверять билеты - потому и оплата при входе. Хотя всегда можно достать смартфон и заплатить смс, если увидел контролёра. Но согласен - без кондуктора система смс и QR будет работать криво.
Ещё интересный вопрос - вроде транспортными картами можно воспользоваться только один раз в час. То есть, получается, если какое-то быстрое дело минут на 15 - можно будет вернуться на автобусе бесплатно? Карта ведь не будет работать ещё.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7556
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 03.11.20 - 17:48
Интересно кто будет контролировать,оплату за проезд?
Если водила не будет видеть наличку,какая ему разница оплатил пассажир или нет?
Если водила не будет видеть наличку,какая ему разница оплатил пассажир или нет?
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 03.11.20 - 18:36
Цитата:
Насколько я знаю, все водители - ИП-шники и их зарплата - 30%. Так что очень заинтересованы.
Добринцофф:
Если водила не будет видеть наличку,какая ему разница оплатил пассажир или нет?
Если водила не будет видеть наличку,какая ему разница оплатил пассажир или нет?
Насколько я знаю, все водители - ИП-шники и их зарплата - 30%. Так что очень заинтересованы.
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 03.11.20 - 19:01
Цитата:
Я так понял, что конкретно для этого валидатора раз в час оплата. А как люди ездят в Затобольск с пересадками на 102 автобус.
Victor Yang:
роде транспортными картами можно воспользоваться только один раз в час. То есть, получается, если какое-то быстрое дело минут на 15 - можно будет вернуться на автобусе бесплатно? Карта ведь не будет работать ещё.
роде транспортными картами можно воспользоваться только один раз в час. То есть, получается, если какое-то быстрое дело минут на 15 - можно будет вернуться на автобусе бесплатно? Карта ведь не будет работать ещё.
Я так понял, что конкретно для этого валидатора раз в час оплата. А как люди ездят в Затобольск с пересадками на 102 автобус.
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 03.11.20 - 20:55
Цитата:
Тогда в таком решении не видно интереса пассажиров - только интерес перевозчика и производителя карт.
yudjin:
Я так понял, что конкретно для этого валидатора раз в час оплата.
Я так понял, что конкретно для этого валидатора раз в час оплата.
Тогда в таком решении не видно интереса пассажиров - только интерес перевозчика и производителя карт.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5841
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 03.11.20 - 21:12
Долгий "путь" к цивилизации!
Но где есть начало, есть и конец.
Но где есть начало, есть и конец.
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