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«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40259
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 03.11.20 - 12:49
На Цымбалюка тоже было заведено уголовное дело в связи с показаниями Шугаева, который сообщил, что именно руководитель управления определил размер взятки от ТОО «Альянс СИ». Но позже следствие прекратили за отсутствием состава преступления
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Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 12:49
Цитата-/Ваша ЭЦП была чуть ли ни у всего управления образования/
Ну это сверх перебор,давать левым людям свое ЭЦП на подпись многомиллионных поставок и не проверять потом их,это либо великая глупость либо великая хитрость)
Ну это сверх перебор,давать левым людям свое ЭЦП на подпись многомиллионных поставок и не проверять потом их,это либо великая глупость либо великая хитрость)
(Полноправные пользователи)
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- 14.01.15
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- 1840
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 12:56
теперь приходится лаптем прикидываться...
(Полноправные пользователи)
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- 25.06.13
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- 3710
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 12:58
Уже то что вопросы задают ему по делу и адекватные внушает уважение к суду и прокурору. А дальше посмотрим кто за него голову поднимет.
Цитата:
Слабая отмазка
Цитата:
Цымбалюк вновь отвечал, что у него был «высокий уровень доверия» к подчиненным
Слабая отмазка
(Полноправные пользователи)
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- 03.04.19
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- 98
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 13:33
Вася ц. Уже давно является иминим нарицательным. Ни флага ни Главный оптимизатор образования.
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 14:15
Цитата:
До сих пор возглавляет или после увольнения возглавил?
Если первое, то теперь понятно, почему этот профсоюз от имени педагогов всей области помогал делать странные отписки акимату. Мол, опросили работников образования и все против перевода времени.
руководителя управления образования Василия ЦЫМБАЛЮКА, который сейчас возглавляет ОО «Локальный профсоюз работников образования»
До сих пор возглавляет или после увольнения возглавил?
Если первое, то теперь понятно, почему этот профсоюз от имени педагогов всей области помогал делать странные отписки акимату. Мол, опросили работников образования и все против перевода времени.
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 14:23
Цитата:
Великая наглость и у нас это достаточно часто встречается. Разве каждый секретарь не имеет факсимиле директора? А чем отличается ЭЦП?
Лет 5 назад было разбирательство с сыном министра обороны вроде. Он высокую должность занимал в одном полугосударственном АО (не работал, а именно занимал). На работе не присутствовал вообще и однажды его подпись с помощью факсимиле поставили под каким-то спорным документом. Видимо тоже "очень доверял своим подчинённым".
abaika95:
это либо великая глупость либо великая хитрость
это либо великая глупость либо великая хитрость
Великая наглость и у нас это достаточно часто встречается. Разве каждый секретарь не имеет факсимиле директора? А чем отличается ЭЦП?
Лет 5 назад было разбирательство с сыном министра обороны вроде. Он высокую должность занимал в одном полугосударственном АО (не работал, а именно занимал). На работе не присутствовал вообще и однажды его подпись с помощью факсимиле поставили под каким-то спорным документом. Видимо тоже "очень доверял своим подчинённым".
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 15:14
Цитата-/Великая наглость и у нас это достаточно часто встречается. Разве каждый секретарь не имеет факсимиле директора? А чем отличается ЭЦП?/
Ну так у секретаря наверно есть нотариально финансовая ответственность за подпись?) Так и тут я соглашусь что он не мог уследить за каждым договором поэтому и отдавал уполномоченному спецу свою ЭЦП но блин не каждому же в управлении?)
Ну так у секретаря наверно есть нотариально финансовая ответственность за подпись?) Так и тут я соглашусь что он не мог уследить за каждым договором поэтому и отдавал уполномоченному спецу свою ЭЦП но блин не каждому же в управлении?)
(Полноправные пользователи)
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- 01.07.11
- Сообщений:
- 1125
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 16:00
Подставил Вася подчинённого. Хитро сработал. Вообще, бывают ли тендеры без откатов?
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 19:43
Цитата:
Я очень в этом сомневаюсь
olegggon:
Вообще, бывают ли тендеры без откатов?
Вообще, бывают ли тендеры без откатов?
Я очень в этом сомневаюсь
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 19:44
Цитата:
Набирать на госслужбу левых - это сверх перебор)
abaika95:
Ну это сверх перебор,давать левым людям
Ну это сверх перебор,давать левым людям
Набирать на госслужбу левых - это сверх перебор)
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 19:51
Цитата:
Чё за контора, кто нибудь слышал про нее? Где у них офис, где сервисные центры? Чинить ведь надо технику по гарантии кому-то? Или это фирма-однодневка, которая даже налогов не платит? И что входит в понятие "тщательный анализ", сравнение процента отката?
После тщательного анализа было выбрано ТОО «Альянс СИ».
Чё за контора, кто нибудь слышал про нее? Где у них офис, где сервисные центры? Чинить ведь надо технику по гарантии кому-то? Или это фирма-однодневка, которая даже налогов не платит? И что входит в понятие "тщательный анализ", сравнение процента отката?
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 03.11.20 - 20:31
Цитата-/Набирать на госслужбу левых - это сверх перебор/
А что по вашему на госслужбе должны быть всюду свои?)
А что по вашему на госслужбе должны быть всюду свои?)
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
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- 1142
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 20:36
Всё ставится привычным: и коронавирус ( уже не так люди на него реагируют, как в первые весенние дни) и коррупция ( каждый день кого то из гос.служащих арестовывают по подозрению в коррупции - Тарасов,Цымбалюк, Биртанов).
Как будто так и должно быть.
Как будто так и должно быть.
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