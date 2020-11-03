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≡ "Тобол" победил "Кайсар" и подвинул "Астану" со второго места КПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40259
"Тобол" победил "Кайсар" и подвинул "Астану" со второго места КПЛ
Отправлено: 03.11.20 - 20:26
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Ранее после победы над "Ордабасы" досрочно чемпионом КПЛ стал "Кайрат". Теперь шымкентский клуб, "Тобол" и "Астана" ведут борьбу за "серебро". Видео всех голов "Тобола" в матче с "Кайсаром" - здесь.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1918
Re: "Тобол" победил "Кайсар" и подвинул...
Отправлено: 03.11.20 - 20:26
#1
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