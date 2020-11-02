Отправлено: - 16:21

abaika95:

Бабульки на завалинке все языки обсуждают которые не знают и не понимают) а умныееееее,страшно сказать!)

Цитата:А разве не справедливое замечание? Тем более что памятник не химику, а именно просветителю. Это напоминает случай когда концерт "Бутырки" хотели в школе детского творчества провести.