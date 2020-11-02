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≡ "Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40258
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 22:26
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Церемонию открытия памятника, которая прошла сегодня, 2 ноября, посвятили 179-летию со дня рождения педагога-просветителя (Ибрай Алтынсарин родился 20 октября (по новому стилю - 1 ноября) 1841 года).
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1840
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 13:38
#15
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5676
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 14:14
#16
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13288
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 03.11.20 - 16:21
#17
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Цитата:
abaika95:
Бабульки на завалинке все языки обсуждают которые не знают и не понимают) а умныееееее,страшно сказать!)

А разве не справедливое замечание? Тем более что памятник не химику, а именно просветителю. Это напоминает случай когда концерт "Бутырки" хотели в школе детского творчества провести.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5676
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 16:57
#18
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Цитата-/когда нечего сказать по делу, лучше молча жуй орбит/



А ты прям по делу аргументировано ответить можешь что именно автохтон набивал текст?) Давай жду *****дельный)



Цитата:
Viktor Yang:



Да замечание справедливое но это не умоляет того факта что обсасывают его бабки на завалинке которые понимают в казахском языке как "Юля" в ляшках и аргументах)
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