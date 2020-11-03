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≡ Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40258
Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана
Отправлено: 03.11.20 - 15:49
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Министерство цифрового развития рассматривает возможность подключения роуминга лишь при соответствующем запросе абонента у операторов связи либо при наборе соответствующей комбинации.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7555
Re: Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают...
Отправлено: 03.11.20 - 15:49
#1
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Зачем роуминг,все равно основная масса населения никуда не выезжает,а в те славные времена,когда летали самолёты в теплые страны,я симку вытаскивал ещё дома, по прилёту покупал местную с интернетом и всё, ты всегда на связи.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13288
Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана
Отправлено: 03.11.20 - 16:17
#2
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Я два раза попадал так на 700 тенге. Один раз звонил мой работодатель - я думал что он на российский номер звонит, не посмотрел на какую симку вызов идет. Второй раз звонили из Москвы - поставщик, с которым я ещё в Казахстане по работе договаривался. С другой стороны - а если роуминга не будет - тогда вообще не дозвонятся? Мне было несколько полезных звонков на казахстанский номер - я сбрасывал и писал на Вотсапп. А принудительно подключать наверняка денег будет стоить.
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