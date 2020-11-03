Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана

Отправлено: - 16:17

Я два раза попадал так на 700 тенге. Один раз звонил мой работодатель - я думал что он на российский номер звонит, не посмотрел на какую симку вызов идет. Второй раз звонили из Москвы - поставщик, с которым я ещё в Казахстане по работе договаривался. С другой стороны - а если роуминга не будет - тогда вообще не дозвонятся? Мне было несколько полезных звонков на казахстанский номер - я сбрасывал и писал на Вотсапп. А принудительно подключать наверняка денег будет стоить.