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≡ «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40258
«Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка допросили по делу о крупной взятке в суде Костанайской области
Отправлено: 03.11.20 - 12:49
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На Цымбалюка тоже было заведено уголовное дело в связи с показаниями Шугаева, который сообщил, что именно руководитель управления определил размер взятки от ТОО «Альянс СИ». Но позже следствие прекратили за отсутствием состава преступления
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5676
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 12:49
#1
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Цитата-/Ваша ЭЦП была чуть ли ни у всего управления образования/



Ну это сверх перебор,давать левым людям свое ЭЦП на подпись многомиллионных поставок и не проверять потом их,это либо великая глупость либо великая хитрость)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1840
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 12:56
#2
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теперь приходится лаптем прикидываться...
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3710
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 12:58
#3
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Уже то что вопросы задают ему по делу и адекватные внушает уважение к суду и прокурору. А дальше посмотрим кто за него голову поднимет.

Цитата:
Цымбалюк вновь отвечал, что у него был «высокий уровень доверия» к подчиненным

Слабая отмазка
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
98
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 13:33
#4
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Вася ц. Уже давно является иминим нарицательным. Ни флага ни Главный оптимизатор образования.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1009
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 14:15
#5
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Цитата:
руководителя управления образования Василия ЦЫМБАЛЮКА, который сейчас возглавляет ОО «Локальный профсоюз работников образования»


До сих пор возглавляет или после увольнения возглавил?

Если первое, то теперь понятно, почему этот профсоюз от имени педагогов всей области помогал делать странные отписки акимату. Мол, опросили работников образования и все против перевода времени.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1009
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 14:23
#6
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Цитата:
abaika95:
это либо великая глупость либо великая хитрость


Великая наглость и у нас это достаточно часто встречается. Разве каждый секретарь не имеет факсимиле директора? А чем отличается ЭЦП?

Лет 5 назад было разбирательство с сыном министра обороны вроде. Он высокую должность занимал в одном полугосударственном АО (не работал, а именно занимал). На работе не присутствовал вообще и однажды его подпись с помощью факсимиле поставили под каким-то спорным документом. Видимо тоже "очень доверял своим подчинённым".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5676
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 15:14
#7
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Цитата-/Великая наглость и у нас это достаточно часто встречается. Разве каждый секретарь не имеет факсимиле директора? А чем отличается ЭЦП?/


Ну так у секретаря наверно есть нотариально финансовая ответственность за подпись?) Так и тут я соглашусь что он не мог уследить за каждым договором поэтому и отдавал уполномоченному спецу свою ЭЦП но блин не каждому же в управлении?)
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1125
Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...
Отправлено: 03.11.20 - 16:00
#8
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Подставил Вася подчинённого. Хитро сработал. Вообще, бывают ли тендеры без откатов?
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