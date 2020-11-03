Re: «Вы вообще ничего не контролировали?» - Василия Цымбалюка...

Отправлено: - 15:14

Цитата-/Великая наглость и у нас это достаточно часто встречается. Разве каждый секретарь не имеет факсимиле директора? А чем отличается ЭЦП?/





Ну так у секретаря наверно есть нотариально финансовая ответственность за подпись?) Так и тут я соглашусь что он не мог уследить за каждым договором поэтому и отдавал уполномоченному спецу свою ЭЦП но блин не каждому же в управлении?)