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"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
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