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≡ "Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40255
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 22:26
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Церемонию открытия памятника, которая прошла сегодня, 2 ноября, посвятили 179-летию со дня рождения педагога-просветителя (Ибрай Алтынсарин родился 20 октября (по новому стилю - 1 ноября) 1841 года).
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1840
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 13:38
#15
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Цитата:
drakon:
Без сахара...

с насваем. специально для абайки
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5674
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 14:14
#16
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Цитата-/когда нечего сказать по делу, лучше молча жуй орбит/


Ну понятно не нашел что аргументировано ответить начал по еврейско-азерски хамить) ладно обтекай сиди (без насвая)
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