Отправлено: - 14:23

abaika95:

это либо великая глупость либо великая хитрость

Цитата:Великая наглость и у нас это достаточно часто встречается. Разве каждый секретарь не имеет факсимиле директора? А чем отличается ЭЦП?Лет 5 назад было разбирательство с сыном министра обороны вроде. Он высокую должность занимал в одном полугосударственном АО (не работал, а именно занимал). На работе не присутствовал вообще и однажды его подпись с помощью факсимиле поставили под каким-то спорным документом. Видимо тоже "очень доверял своим подчинённым".