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≡ "Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40255
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 22:26
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Церемонию открытия памятника, которая прошла сегодня, 2 ноября, посвятили 179-летию со дня рождения педагога-просветителя (Ибрай Алтынсарин родился 20 октября (по новому стилю - 1 ноября) 1841 года).
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20351
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 02.11.20 - 22:26
#1
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Ничего не сказал Аким области,
про Алтынсаринский район... 8-) :-o
Может не знает, что такой
район есть в области?... :oops: :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5674
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 02.11.20 - 22:44
#2
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Цитата-/люди вроде и пытались не толпиться и стоять на заранее отмеченных крестиках, но получалось это довольно плохо./



Ветром сдувало?)





Цитата-/После мероприятия зеленые дорожки, украшающие клумбы возле памятника, сразу убрали/



А зачем они вообще нужны были?) Вроде как поздняя осень на дворе как и должно быть
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
835
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 03.11.20 - 09:28
#3
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мы позвали корреспондента, чтобы он сфотографировал дрона, который фотографировал корреспондента пока он фотографировал дрона
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7013
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 09:33
#4
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Цитата:
Памятник установлен на входе в Центральный сквер, скульптура изображает Алтынсарина сидящим на стуле, возле него - ученик с книгой.

Памятник симпатичный, добрый, без понтов и родословных амбиций...
Но поставь его ближе к "толстовке" и дворцу пионеров смотрелся бы логичней, не загораживая входную арку.

Удивительно другое... плоды просвещения так и режут глаз...
На памятнике ПРОСВЕТИТЕЛЮ, в его четверостишии допустили несколько пунктуационных ошибок... исчезли сразу три запятые.

Действительно, аплодисменты !!!
Уровень грамотности показателен.

В оригинале Стих Алтынсарина звучит так:
Бір Аллаға сиынып,
Кел, балалар, оқылық,
Оқығанды көңілге,
Ықыласпен тоқылық.

Цитата:
После мероприятия зеленые дорожки, украшающие клумбы возле памятника, сразу убрали 4

От клумб там остались какие-то две невнятные полоски.... снова всё заложили кривой, пыльной брусчаткой.

[Исправлено: yudjin, 03.11.2020 - 09:39]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1840
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 10:33
#5
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Цитата:
yudjin:
допустили несколько пунктуационных ошибок... исчезли сраз

и за что боролся великий Просветитель?
теперь за наши налоги снова всё переделают.
а поскольку переделывать надпись все равно придется, то её сразу надо сделать на латинице, чтобы потом не было повода по новой тратить на это народные деньги

[Исправлено: юля елиссева, 03.11.2020 - 10:38]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8384
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 10:35
#6
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Цитата:
yudjin:
Но поставь его ближе к "толстовке" и дворцу пионеров смотрелся бы логичней, не загораживая входную арку.

Да, есть такое.

Цитата:
юля елиссева:
теперь за наши налоги снова всё переделают

За деньги спонсоров)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7013
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 11:03
#7
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Цитата:
юля елиссева:
то её сразу надо сделать на латинице,

тьфу на вас, тогда там будет не 3, а 33 ошибки...
Более 2-х-3-х слов на ней еще писать не научились.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5674
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 03.11.20 - 12:47
#8
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Бабульки на завалинке все языки обсуждают которые не знают и не понимают) а умныееееее,страшно сказать!)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1916
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 12:50
#9
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Цитата:
юля елиссева:
её сразу надо сделать на латинице

Мне кажется, это сделано с дальним прицелом. Латиница никак не хочет подстраиваться по местные реалии и в дальнейшем может ее не быть вообще. :-o
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1840
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 12:55
#10
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Цитата:
abaika95:
все языки обсуждают которые не знают и не понимают)

Ежели сами автохтоны не способны на родном языке писать грамотно, то какой спрос с остальных? Ещё и трехъязычия хотим..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5674
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 03.11.20 - 12:58
#11
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Цитата-/Ежели сами автохтоны не способны на родном языке писать грамотно, то какой спрос с остальных?/



А где написано что табличкой занимались автохтоны?) Может такой вот типо тебя сидел и набивал Буковки а запятые прошляпил)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3710
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 13:03
#12
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Цитата:
antonK:
мы позвали корреспондента, чтобы он сфотографировал дрона, который фотографировал корреспондента пока он фотографировал дрона

:lol: :lol:
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, что б посмотреть не оглянулся ли я ....
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1840
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 13:25
#13
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Цитата:
abaika95:
А где написано что табличкой занимались автохтоны?)

когда нечего сказать по делу, лучше молча жуй орбит.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20351
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 13:33
#14
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Цитата:
юля елиссева:
молча жуй орбит.

Без сахара... :lol:
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