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"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40255
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибраю Алтынсарину, установленный в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 22:26
Церемонию открытия памятника, которая прошла сегодня, 2 ноября, посвятили 179-летию со дня рождения педагога-просветителя (Ибрай Алтынсарин родился 20 октября (по новому стилю - 1 ноября) 1841 года).
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Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 02.11.20 - 22:26
Ничего не сказал Аким области,
про Алтынсаринский район...
Может не знает, что такой
район есть в области?...
про Алтынсаринский район...
Может не знает, что такой
район есть в области?...
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 02.11.20 - 22:44
Цитата-/люди вроде и пытались не толпиться и стоять на заранее отмеченных крестиках, но получалось это довольно плохо./
Ветром сдувало?)
Цитата-/После мероприятия зеленые дорожки, украшающие клумбы возле памятника, сразу убрали/
А зачем они вообще нужны были?) Вроде как поздняя осень на дворе как и должно быть
Ветром сдувало?)
Цитата-/После мероприятия зеленые дорожки, украшающие клумбы возле памятника, сразу убрали/
А зачем они вообще нужны были?) Вроде как поздняя осень на дворе как и должно быть
(Полноправные пользователи)
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- 835
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 03.11.20 - 09:28
мы позвали корреспондента, чтобы он сфотографировал дрона, который фотографировал корреспондента пока он фотографировал дрона
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 09:33
Цитата:
Памятник симпатичный, добрый, без понтов и родословных амбиций...
Но поставь его ближе к "толстовке" и дворцу пионеров смотрелся бы логичней, не загораживая входную арку.
Удивительно другое... плоды просвещения так и режут глаз...
На памятнике ПРОСВЕТИТЕЛЮ, в его четверостишии допустили несколько пунктуационных ошибок... исчезли сразу три запятые.
Действительно, аплодисменты !!!
Уровень грамотности показателен.
В оригинале Стих Алтынсарина звучит так:
Бір Аллаға сиынып,
Кел, балалар, оқылық,
Оқығанды көңілге,
Ықыласпен тоқылық.
Цитата:
От клумб там остались какие-то две невнятные полоски.... снова всё заложили кривой, пыльной брусчаткой.
[Исправлено: yudjin, 03.11.2020 - 09:39]
Памятник установлен на входе в Центральный сквер, скульптура изображает Алтынсарина сидящим на стуле, возле него - ученик с книгой.
Памятник симпатичный, добрый, без понтов и родословных амбиций...
Но поставь его ближе к "толстовке" и дворцу пионеров смотрелся бы логичней, не загораживая входную арку.
Удивительно другое... плоды просвещения так и режут глаз...
На памятнике ПРОСВЕТИТЕЛЮ, в его четверостишии допустили несколько пунктуационных ошибок... исчезли сразу три запятые.
Действительно, аплодисменты !!!
Уровень грамотности показателен.
В оригинале Стих Алтынсарина звучит так:
Бір Аллаға сиынып,
Кел, балалар, оқылық,
Оқығанды көңілге,
Ықыласпен тоқылық.
Цитата:
После мероприятия зеленые дорожки, украшающие клумбы возле памятника, сразу убрали 4
От клумб там остались какие-то две невнятные полоски.... снова всё заложили кривой, пыльной брусчаткой.
[Исправлено: yudjin, 03.11.2020 - 09:39]
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 10:33
Цитата:
и за что боролся великий Просветитель?
теперь за наши налоги снова всё переделают.
а поскольку переделывать надпись все равно придется, то её сразу надо сделать на латинице, чтобы потом не было повода по новой тратить на это народные деньги
[Исправлено: юля елиссева, 03.11.2020 - 10:38]
yudjin:
допустили несколько пунктуационных ошибок... исчезли сраз
допустили несколько пунктуационных ошибок... исчезли сраз
и за что боролся великий Просветитель?
теперь за наши налоги снова всё переделают.
а поскольку переделывать надпись все равно придется, то её сразу надо сделать на латинице, чтобы потом не было повода по новой тратить на это народные деньги
[Исправлено: юля елиссева, 03.11.2020 - 10:38]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 8384
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 10:35
Цитата:
Да, есть такое.
Цитата:
За деньги спонсоров)
yudjin:
Но поставь его ближе к "толстовке" и дворцу пионеров смотрелся бы логичней, не загораживая входную арку.
Но поставь его ближе к "толстовке" и дворцу пионеров смотрелся бы логичней, не загораживая входную арку.
Да, есть такое.
Цитата:
юля елиссева:
теперь за наши налоги снова всё переделают
теперь за наши налоги снова всё переделают
За деньги спонсоров)
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 11:03
Цитата:
тьфу на вас, тогда там будет не 3, а 33 ошибки...
Более 2-х-3-х слов на ней еще писать не научились.
юля елиссева:
то её сразу надо сделать на латинице,
то её сразу надо сделать на латинице,
тьфу на вас, тогда там будет не 3, а 33 ошибки...
Более 2-х-3-х слов на ней еще писать не научились.
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 03.11.20 - 12:47
Бабульки на завалинке все языки обсуждают которые не знают и не понимают) а умныееееее,страшно сказать!)
(Полноправные пользователи)
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- 1916
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 12:50
Цитата:
Мне кажется, это сделано с дальним прицелом. Латиница никак не хочет подстраиваться по местные реалии и в дальнейшем может ее не быть вообще.
юля елиссева:
её сразу надо сделать на латинице
её сразу надо сделать на латинице
Мне кажется, это сделано с дальним прицелом. Латиница никак не хочет подстраиваться по местные реалии и в дальнейшем может ее не быть вообще.
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 12:55
Цитата:
Ежели сами автохтоны не способны на родном языке писать грамотно, то какой спрос с остальных? Ещё и трехъязычия хотим..
abaika95:
все языки обсуждают которые не знают и не понимают)
все языки обсуждают которые не знают и не понимают)
Ежели сами автохтоны не способны на родном языке писать грамотно, то какой спрос с остальных? Ещё и трехъязычия хотим..
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 03.11.20 - 12:58
Цитата-/Ежели сами автохтоны не способны на родном языке писать грамотно, то какой спрос с остальных?/
А где написано что табличкой занимались автохтоны?) Может такой вот типо тебя сидел и набивал Буковки а запятые прошляпил)
А где написано что табличкой занимались автохтоны?) Может такой вот типо тебя сидел и набивал Буковки а запятые прошляпил)
(Полноправные пользователи)
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- 25.06.13
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- 3710
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 13:03
Цитата:
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, что б посмотреть не оглянулся ли я ....
antonK:
мы позвали корреспондента, чтобы он сфотографировал дрона, который фотографировал корреспондента пока он фотографировал дрона
мы позвали корреспондента, чтобы он сфотографировал дрона, который фотографировал корреспондента пока он фотографировал дрона
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, что б посмотреть не оглянулся ли я ....
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 13:25
Цитата:
когда нечего сказать по делу, лучше молча жуй орбит.
abaika95:
А где написано что табличкой занимались автохтоны?)
А где написано что табличкой занимались автохтоны?)
когда нечего сказать по делу, лучше молча жуй орбит.
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 03.11.20 - 13:33
Цитата:
Без сахара...
юля елиссева:
молча жуй орбит.
молча жуй орбит.
Без сахара...
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