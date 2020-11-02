Отправлено: - 10:35

yudjin:

Но поставь его ближе к "толстовке" и дворцу пионеров смотрелся бы логичней, не загораживая входную арку.

юля елиссева:

теперь за наши налоги снова всё переделают

Цитата:Да, есть такое.Цитата:За деньги спонсоров)