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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8382
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 00:02
#13546
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Цитата:
таноми52:

Флуд для того и существует, он все стерпит)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1915
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 16:35
#13547
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С открытием!

Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20349
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 16:42
#13548
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Цитата:
Козлов я:
С открытием!

А когда было?... :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1915
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 16:49
#13549
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Цитата:
drakon:
А когда было?...

Сегодня. Оказывается Ибраю 179 лет.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20349
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 17:07
#13550
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Цитата:
Козлов я:
Сегодня.

Точно, посмотрел в КН... :lol:
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
191
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 19:24
#13551
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Цитата:
Козлов я:
С открытием!


А старый памятник у интерната так еще и стоит? Или подарили кому?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8382
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 19:32
#13552
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Цитата:
abaika95: К примеру?)
Я уже приводил пример - видосик ветврача, и куча видосиков в поддержку Маргулана Боранбая, вы возмущались только по поводу первого, остальные вы не заметили, как и несколько моих каментов по этому поводу))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1915
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 19:53
#13553
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Цитата:
dvb:
А старый памятник у интерната так еще и стоит?

Стоит, куда ему деваться. А новый мне чем-то напоминает Минина и Пожарского. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5668
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 21:34
#13554
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Цитата-/уже приводил пример - видосик ветврача, и куча видосиков в поддержку Маргулана Боранбая, вы возмущались только по поводу первого, остальные вы не заметили,/



А что видосики Боранбая здесь выставляли или обсуждались новостно?)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8382
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 21:48
#13555
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Цитата:
abaika95:
А что видосики Боранбая здесь выставляли или обсуждались новостно?)

Удивительно, что вы их тут не опубликовали, вслед за Аннушкой))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8382
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 21:50
#13556
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Интерхунтовских видосиков тут тоже не было кстати, и тем не менее вам все время хотелось их пообсуждать. Или вы против видосиков опубликованых в исключительно в
НГ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5668
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 22:37
#13557
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Цитата-/Интерхунтовских видосиков тут тоже не было кстати, и тем не менее вам все время хотелось их пообсуждать. Или вы против видосиков опубликованых в исключительно вНГ?/



Давайте пообсуждем Боронабевские раз вы так взвлнованы что аж кушать не можете) я если честно не слежу за его дейтельностью как вы наверно не следите за новинками литературы или кино, у вас как-то животный интерес смотреть на Боранбая и Куата Ахмета видно в Канаде ) давайте задавайте тему что вам не нравится? Желательно с выставленным видосиком,потомучто искать в сети Боранбая мне лень)



Кстати что у вас там за лыцарь людей порубал? Фильм пришельцы с жаном Рено пересмотрел?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8382
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 22:55
#13558
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Цитата:
abaika95:

Слишком много вопросов, каждый из которых тянет на целую дискуссию. Давайте один вопрос для начала выбирайте, и разберём досканально.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5668
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.11.20 - 00:14
#13559
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Цитата-/Давайте один вопрос для начала выбирайте, и разберём досканально./



Ок.
Че у вас там как погода?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5668
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.11.20 - 00:21
#13560
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Кто что читает или что читал в последнее время?)

Нам тут методичку новую прислали вот сижу штудирую по ночам)

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