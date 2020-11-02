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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 00:02
Цитата:
Флуд для того и существует, он все стерпит)
таноми52:
Флуд для того и существует, он все стерпит)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 16:35
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 16:42
Цитата:
А когда было?...
Козлов я:
С открытием!
С открытием!
А когда было?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 16:49
Цитата:
Сегодня. Оказывается Ибраю 179 лет.
drakon:
А когда было?...
А когда было?...
Сегодня. Оказывается Ибраю 179 лет.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 17:07
Цитата:
Точно, посмотрел в КН...
Козлов я:
Сегодня.
Сегодня.
Точно, посмотрел в КН...
d
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 19:24
Цитата:
А старый памятник у интерната так еще и стоит? Или подарили кому?
Козлов я:
С открытием!
С открытием!
А старый памятник у интерната так еще и стоит? Или подарили кому?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 19:32
Цитата:
abaika95: К примеру?)Я уже приводил пример - видосик ветврача, и куча видосиков в поддержку Маргулана Боранбая, вы возмущались только по поводу первого, остальные вы не заметили, как и несколько моих каментов по этому поводу))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 19:53
Цитата:
Стоит, куда ему деваться. А новый мне чем-то напоминает Минина и Пожарского.
dvb:
А старый памятник у интерната так еще и стоит?
А старый памятник у интерната так еще и стоит?
Стоит, куда ему деваться. А новый мне чем-то напоминает Минина и Пожарского.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 21:34
Цитата-/уже приводил пример - видосик ветврача, и куча видосиков в поддержку Маргулана Боранбая, вы возмущались только по поводу первого, остальные вы не заметили,/
А что видосики Боранбая здесь выставляли или обсуждались новостно?)
А что видосики Боранбая здесь выставляли или обсуждались новостно?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 21:48
Цитата:
Удивительно, что вы их тут не опубликовали, вслед за Аннушкой))
abaika95:
А что видосики Боранбая здесь выставляли или обсуждались новостно?)
А что видосики Боранбая здесь выставляли или обсуждались новостно?)
Удивительно, что вы их тут не опубликовали, вслед за Аннушкой))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 21:50
Интерхунтовских видосиков тут тоже не было кстати, и тем не менее вам все время хотелось их пообсуждать. Или вы против видосиков опубликованых в исключительно в
НГ?
НГ?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 22:37
Цитата-/Интерхунтовских видосиков тут тоже не было кстати, и тем не менее вам все время хотелось их пообсуждать. Или вы против видосиков опубликованых в исключительно вНГ?/
Давайте пообсуждем Боронабевские раз вы так взвлнованы что аж кушать не можете) я если честно не слежу за его дейтельностью как вы наверно не следите за новинками литературы или кино, у вас как-то животный интерес смотреть на Боранбая и Куата Ахмета видно в Канаде ) давайте задавайте тему что вам не нравится? Желательно с выставленным видосиком,потомучто искать в сети Боранбая мне лень)
Кстати что у вас там за лыцарь людей порубал? Фильм пришельцы с жаном Рено пересмотрел?
Давайте пообсуждем Боронабевские раз вы так взвлнованы что аж кушать не можете) я если честно не слежу за его дейтельностью как вы наверно не следите за новинками литературы или кино, у вас как-то животный интерес смотреть на Боранбая и Куата Ахмета видно в Канаде ) давайте задавайте тему что вам не нравится? Желательно с выставленным видосиком,потомучто искать в сети Боранбая мне лень)
Кстати что у вас там за лыцарь людей порубал? Фильм пришельцы с жаном Рено пересмотрел?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.11.20 - 22:55
Цитата:
Слишком много вопросов, каждый из которых тянет на целую дискуссию. Давайте один вопрос для начала выбирайте, и разберём досканально.
abaika95:
Слишком много вопросов, каждый из которых тянет на целую дискуссию. Давайте один вопрос для начала выбирайте, и разберём досканально.
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