Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...

Отправлено: - 22:44

Цитата-/люди вроде и пытались не толпиться и стоять на заранее отмеченных крестиках, но получалось это довольно плохо./







Ветром сдувало?)











Цитата-/После мероприятия зеленые дорожки, украшающие клумбы возле памятника, сразу убрали/







А зачем они вообще нужны были?) Вроде как поздняя осень на дворе как и должно быть