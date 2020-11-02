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≡ "Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40252
"Работали буквально сутками" - Как и где делали памятник Ибрая Алтынсарина, установленный в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 22:26
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Церемонию открытия памятника, которая прошла сегодня, 2 ноября, посвятили 179-летию со дня рождения педагога-просветителя (Ибрай Алтынсарин родился 20 октября (по новому стилю - 1 ноября) 1841 года).
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20349
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 02.11.20 - 22:26
#1
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Ничего не сказал Аким области,
про Алтынсаринский район... 8-) :-o
Может не знает, что такой
район есть в области?... :oops: :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5666
Re: "Работали буквально сутками" - Как и где делали...
Отправлено: 02.11.20 - 22:44
#2
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Цитата-/люди вроде и пытались не толпиться и стоять на заранее отмеченных крестиках, но получалось это довольно плохо./



Ветром сдувало?)





Цитата-/После мероприятия зеленые дорожки, украшающие клумбы возле памятника, сразу убрали/



А зачем они вообще нужны были?) Вроде как поздняя осень на дворе как и должно быть
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