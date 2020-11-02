Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 22:37

Цитата-/Интерхунтовских видосиков тут тоже не было кстати, и тем не менее вам все время хотелось их пообсуждать. Или вы против видосиков опубликованых в исключительно вНГ?/







Давайте пообсуждем Боронабевские раз вы так взвлнованы что аж кушать не можете) я если честно не слежу за его дейтельностью как вы наверно не следите за новинками литературы или кино, у вас как-то животный интерес смотреть на Боранбая и Куата Ахмета видно в Канаде ) давайте задавайте тему что вам не нравится? Желательно с выставленным видосиком,потомучто искать в сети Боранбая мне лень)







Кстати что у вас там за лыцарь людей порубал? Фильм пришельцы с жаном Рено пересмотрел?