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≡ "Тариф поднимать не планируем" - выполнение инвестпрограмм в сфере ЖКХ проверил глава КРЕМ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40250
"Тариф поднимать не планируем" - выполнение инвестпрограмм в сфере ЖКХ проверил глава КРЕМ в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 12:17
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В конце своей поездки Асан Дарбаев на прямой вопрос, доволен ли он итогами, не ответил. Но подчеркнул, что таким образом получил обратную связь от субъектов естественной монополии.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
884
Re: "Тариф поднимать не планируем" - выполнение...
Отправлено: 02.11.20 - 12:17
#1
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Цитата:
В период ЧП и карантина с 1 апреля проведена работа по снижению стоимости коммунальных услуг: вода и водоотведение на 8-9%, теплоснабжение - на 7,6%, электроэнергия - на 5%.

Электроэнергия подешевела? :-o
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1014
Re: "Тариф поднимать не планируем" - выполнение...
Отправлено: 02.11.20 - 16:37
#2
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Цитата:
dandiv:
Электроэнергия подешевела?

Смотря для кого и как считать. Просто вы считаете в абсолютных величинах, а нужно в относительных. Вот, например, сказали энергетики, что повысят цену электроэнергии на 10 тенге, а КРЕМ им разрешил повысить только на 5. Значит, КРЕМ понизил цену для населения на 5 тенге. В карму КРЕМ-у идет понижение цены, производителю в кошелек идет повышение цены. А у населения из кошелька всегда только убывает:
— для населения изменение составит 82 тиын или с 16,35 тенге/кВтч до 17,17 тенге/кВтч (с НДС), где рост составляет не более 5%.

Подумаешь, 5% - ерунда и мелочи жизни!
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