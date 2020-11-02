Отправлено: - 16:37

dandiv:

Электроэнергия подешевела?

Цитата:Смотря для кого и как считать. Просто вы считаете в абсолютных величинах, а нужно в относительных. Вот, например, сказали энергетики, что повысят цену электроэнергии на 10 тенге, а КРЕМ им разрешил повысить только на 5. Значит, КРЕМ понизил цену для населения на 5 тенге. В карму КРЕМ-у идет понижение цены, производителю в кошелек идет повышение цены. А у населения из кошелька всегда только убывает:— для населения изменение составит 82 тиын или с 16,35 тенге/кВтч до 17,17 тенге/кВтч (с НДС), где рост составляет не более 5%.Подумаешь, 5% - ерунда и мелочи жизни!