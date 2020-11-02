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≡ Участок на ул. Баймагамбетова перекрыли на неделю в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40250
Участок на ул. Баймагамбетова перекрыли на неделю в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 11:49
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Сегодня, 2 ноября, на ул. Баймагамбетова в границах улиц Аль-Фараби и Гоголя начался средний ремонт. В связи с дорожными работами движение общественного транспорта, проходящего на этом участке, будет изменено.
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Kot_Anubis
§ Kot_Anubis
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
21
Re: Участок на ул. Баймагамбетова перекрыли на неделю в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 11:49
#1
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Вроде нормальный асфальт был на этом участке, зачем менять было. Тем более так поздно.... :-(
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
230
Участок на ул. Баймагамбетова перекрыли на неделю в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 16:18
#2
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Нет у меня слов по этому поводу! Хотелось бы затеять целое расследование по этому поводу. Я живу прямо рядом. даже не рядом, а прямо там. Был нормальный асфальт. для некоторых районов города даже отличный, правда с недавних пор возле двух колодцев образовались приличные выбоины, но ведь это не повод сдирать весь слой асфальта на протяжении целого квартала.С кем не заговоришь поэтому поводу. у всех один ответ, "деньги отмывают".Неужели власти города не слышали о таких вещах, как репутация , имидж, наверное нет, если бы слышали , тогда не принимали бы таких необдуманных решений. Там достаточно было бы ямочного ремонта площадью 2 кв .м.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1014
Участок на ул. Баймагамбетова перекрыли на неделю в Костанае
Отправлено: 02.11.20 - 17:43
#3
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Цитата:
saba:
Неужели власти города не слышали о таких вещах, как репутация , имидж, наверное нет, если бы слышали , тогда не принимали бы таких необдуманных решений.

Помню как в школьные годы отправили нас помогать шефскому хозяйству сажать капусту на полях. Выдали корзины с саженцами и вперед. А потом был жуткий скандал, когда кто-то увидел, как два товарища закапывают несколько саженцев в глубину, а сверху оставляют один, чтобы поскорее закончить корзину. Но тогда смысл был как раз не в деньгах, а в имидже, который ребятки закопали вместе с саженцами.

Похоже, что и в случае с таким ремонтом тоже зарывают в землю труд и материалы, чтобы успеть освоить бюджет до конца года. Может быть, имидж быстрого освоителя бюджета у кого-то и поднимется, но заботой о городе и об экономике в этом случае совсем не пахнет. Да и, честно говоря, ремонты эти в последнее время вовсе не радуют. По крайней мере лучше от них точно не становится. Хоть бы не сделали хуже, чем было!
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