Отправлено: - 17:43

saba:

Неужели власти города не слышали о таких вещах, как репутация , имидж, наверное нет, если бы слышали , тогда не принимали бы таких необдуманных решений.

Цитата:Помню как в школьные годы отправили нас помогать шефскому хозяйству сажать капусту на полях. Выдали корзины с саженцами и вперед. А потом был жуткий скандал, когда кто-то увидел, как два товарища закапывают несколько саженцев в глубину, а сверху оставляют один, чтобы поскорее закончить корзину. Но тогда смысл был как раз не в деньгах, а в имидже, который ребятки закопали вместе с саженцами.Похоже, что и в случае с таким ремонтом тоже зарывают в землю труд и материалы, чтобы успеть освоить бюджет до конца года. Может быть, имидж быстрого освоителя бюджета у кого-то и поднимется, но заботой о городе и об экономике в этом случае совсем не пахнет. Да и, честно говоря, ремонты эти в последнее время вовсе не радуют. По крайней мере лучше от них точно не становится. Хоть бы не сделали хуже, чем было!