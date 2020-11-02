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≡ Сразу пять митингов проходит в Бишкеке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40248
Сразу пять митингов проходит в Бишкеке
Отправлено: 02.11.20 - 15:19
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Первый организовали энергетики, недовольные увольнением прошлого гендиректора и считают, что нового назначили незаконно. Второй организовали энергетики, которые наоборот поддерживают нового гендиректора.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5663
Re: Сразу пять митингов проходит в Бишкеке
Отправлено: 02.11.20 - 15:19
#1
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Вот это я понимаю свобода выбора!


Все митингуют никто не работает !!!


Успех!
Профайл
Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
693
Re: Сразу пять митингов проходит в Бишкеке
Отправлено: 02.11.20 - 16:14
#2
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Ну так там хотя бы пять разных по направлениям групп митингуют, а у нас создалась устойчивая, я бы сказал профессиональная "митинговая" группа, которая выходит бастовать и митинговать по абсолютно любому поводу, будь то китайцы или карантин, вырубка деревьев или какое-нибудь строительство. Вот они как раз и не работают в обычном понимании, а только на свой политический капитал
Профайл
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