Re: Сразу пять митингов проходит в Бишкеке

Отправлено: - 16:14

Ну так там хотя бы пять разных по направлениям групп митингуют, а у нас создалась устойчивая, я бы сказал профессиональная "митинговая" группа, которая выходит бастовать и митинговать по абсолютно любому поводу, будь то китайцы или карантин, вырубка деревьев или какое-нибудь строительство. Вот они как раз и не работают в обычном понимании, а только на свой политический капитал