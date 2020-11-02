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≡ Резиновые перчатки на 2,5 млн - Предприимчивый костанаец обманывал казахстанцев в период пандемии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40248
Резиновые перчатки на 2,5 млн - Предприимчивый костанаец обманывал казахстанцев в период пандемии
Отправлено: 02.11.20 - 15:07
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Заработать, воспользовавшись пандемией коронавируса, решил 25-летний житель областного центра. Он разместил объявление о продаже резиновых перчаток на одном из сайтов и получил от троих казахстанцев, сделавших у него заказ, более 2,5 млн тенге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4222
Re: Резиновые перчатки на 2,5 млн - Предприимчивый костанаец...
Отправлено: 02.11.20 - 15:07
#1
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Какой молодец, само время диктует, укради, подставь и ничего за это не будет!
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