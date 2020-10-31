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≡ Советы на каждый день
 
 
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Куратор темы: Козлов я
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9807
Советы на каждый день
Отправлено: 31.10.20 - 14:54
#271
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Короче вот так видно.
А вот так не видно на пару шагов отходя. Че делать?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9807
Советы на каждый день
Отправлено: 31.10.20 - 14:56
#272
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Может их оторвать? Не че не сделать уже? Другие купить. Эти я взял на 33000тыщи вроде не дешёвые. Ну дело не в деньгах, я просто брал не дешман а норм
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1912
Советы на каждый день
Отправлено: 31.10.20 - 15:40
#273
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Попробуй, как Электрон скинул.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1912
Советы на каждый день
Отправлено: 01.11.20 - 15:00
#274
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РЕМОНТИРУЕМ КОВРИК В МАШИНЕ
Многие автолюбители сталкивались с проблемой, когда водительский коврик на полу машины протирался или трескался. В таком состоянии на пол просачивается вода и песок, салон начинает ржаветь, постоянная влажность издает специфический запах.



Приходится покупать новый комплект ковриков в машину, а по отдельности они не продаются, что выливается в неплохую сумму. Поэтому предлагается способ самому решить эту проблему.
Возьмите малярный скотч и заклейте отверстие так, чтобы охватить ближайший рисунок коврика. Контур этого рисунка обведите фломастером.



Затем купите в магазине сырую или каучуковую резину, не забудьте сразу взять резиновый клей. Оторвите малярный скотч от коврика и вырежьте его по нарисованному контуру. Наложите контур на резину и снова вырежьте.



Зачистите наждачкой на коврике место, где вы будете накладывать латку и обезжирьте его. Намажьте это место и латку резиновым клеем.



Через 10-15 мин. наложите латку на коврик и простучите легким молотком для полного контакта сторон. Дайте изделию высохнуть не менее 15 часов и ваш коврик отремонтирован.



А если вы не хотите сами возиться с этим, то отдайте коврик в ближайшую шиномонтажку, где его завулканизируют. Хотя эта услуга у них сейчас не везде. Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1912
Советы на каждый день
Отправлено: 02.11.20 - 13:57
#275
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ОСВОБОЖДАЕМ ВОДОСТОЧКУ ОТ ЛИСТЬЕВ
В частных домах иногда проблемой бывает замусорение водосточных труб опавшими листьями и прочим мусором.Из-за этого вода не доходит до места слива и выливается на стены.



Чтобы избавится от этой проблемы предлагается следующий способ. Нужно купить в магазине пластиковую хозяйственную сетку с мелкой ячейкой.



Скатываем сетку в рулон и закрепляем его пластиковыми стяжками, чтобы не разматывался.(На фото делается все это для удобства на небольшом куске. А так можно сделать рулон на всю длину водосточки).





Если рулон у вас отличается цветом от водосточки (обычно она белого цвета), то можете его перекрасить в тон (на любителя).



Подготовленный таким образом рулон укладывается в водосточную трубу. Воду он пропустит, а вот листья - нет. Ну, если только небольшой мусор.



Удачи!
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