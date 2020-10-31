Отправлено: - 15:00

РЕМОНТИРУЕМ КОВРИК В МАШИНЕМногие автолюбители сталкивались с проблемой, когда водительский коврик на полу машины протирался или трескался. В таком состоянии на пол просачивается вода и песок, салон начинает ржаветь, постоянная влажность издает специфический запах.Приходится покупать новый комплект ковриков в машину, а по отдельности они не продаются, что выливается в неплохую сумму. Поэтому предлагается способ самому решить эту проблему.Возьмите малярный скотч и заклейте отверстие так, чтобы охватить ближайший рисунок коврика. Контур этого рисунка обведите фломастером.Затем купите в магазине сырую или каучуковую резину, не забудьте сразу взять резиновый клей. Оторвите малярный скотч от коврика и вырежьте его по нарисованному контуру. Наложите контур на резину и снова вырежьте.Зачистите наждачкой на коврике место, где вы будете накладывать латку и обезжирьте его. Намажьте это место и латку резиновым клеем.Через 10-15 мин. наложите латку на коврик и простучите легким молотком для полного контакта сторон. Дайте изделию высохнуть не менее 15 часов и ваш коврик отремонтирован.А если вы не хотите сами возиться с этим, то отдайте коврик в ближайшую шиномонтажку, где его завулканизируют. Хотя эта услуга у них сейчас не везде. Удачи!