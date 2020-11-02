Отправлено: - 13:40

Yorik:

Отстаёте от жизни) Уже 3 года как платят, в т.ч. и тут на форуме обсуждалось помнится...

Цитата:Ну про 100 лямов выплат я и правда не припоминаю. Можете ссылку дать на статью НГ?