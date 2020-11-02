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Процент от штрафа?
Процент от штрафа?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40248
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 12:45
Весело мы живем: сами устраиваем тои, кудалыки и сами же себя ловим. Но теперь стали ловить точечно, информация от анонимных источников - где что будет проходит, во сколько.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4222
Re: Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 12:45
Тоже мне новость, скажу больше- для этого в бюджете есть соответствующие расходы. У каждого приличного участкового или опера есть свои шестерки. Они даже провокации устраивают, подставы разные, подделку протоколов. Судьи на белом глазу принимают это всё за чистую монету и выносят приговоры вопреки здравому смыслу. Имею право делать такие заявления, всё на своей шкуре испытал
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13285
Re: Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 12:57
Очень вряд ли. Иначе бы уже анонсировали это. А сообщать могут любые "доброжелатели" - начиная от действительно честных людей с желанием жить по закону и заканчивая конкурентами и обиженными работниками.
Re: Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 12:58
Если начнут процент платить за содействие в поимке коррупционеров - Казахстан в тридцатку развитых стран влетит со свистом, досрочно))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1912
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 13:35
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 13:40
Цитата:
Ну про 100 лямов выплат я и правда не припоминаю. Можете ссылку дать на статью НГ?
Yorik:
Отстаёте от жизни) Уже 3 года как платят, в т.ч. и тут на форуме обсуждалось помнится...
Отстаёте от жизни) Уже 3 года как платят, в т.ч. и тут на форуме обсуждалось помнится...
Ну про 100 лямов выплат я и правда не припоминаю. Можете ссылку дать на статью НГ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1011
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 15:11
Цитата:
В данном случае нужно уметь отличать коррупцию от других правонарушений. Для этого достаточно прочитать выдержку из закона по борьбе с коррупцией:
"Статья 3. Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией
1. За правонарушения, связанные с коррупцией, на основании настоящего Закона несут ответственность лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним."
Таким образом, если настучать на человека, не связанного с выполнением государственных функций, то никому за это ничего не обломится, какой бы штраф нарушителю не выписали. В статье же задается вопрос о проценте от штрафа, даже не связанного с коррупцией. То есть о примерно таком развитии ситуации:
Увидел любое правонарушение, сделал звонок, приехала полиция, наложила штраф и с благодарностью отдала звонарю проценты. Так что дело тут вовсе не в Марксе и его примерах, а во внимательном чтении новостей и правильном направлении поиска информации.
Yorik:
Вы пример с Маркса берёте? На сайте есть поиск. тыц
Вы пример с Маркса берёте? На сайте есть поиск. тыц
В данном случае нужно уметь отличать коррупцию от других правонарушений. Для этого достаточно прочитать выдержку из закона по борьбе с коррупцией:
"Статья 3. Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией
1. За правонарушения, связанные с коррупцией, на основании настоящего Закона несут ответственность лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним."
Таким образом, если настучать на человека, не связанного с выполнением государственных функций, то никому за это ничего не обломится, какой бы штраф нарушителю не выписали. В статье же задается вопрос о проценте от штрафа, даже не связанного с коррупцией. То есть о примерно таком развитии ситуации:
Увидел любое правонарушение, сделал звонок, приехала полиция, наложила штраф и с благодарностью отдала звонарю проценты. Так что дело тут вовсе не в Марксе и его примерах, а во внимательном чтении новостей и правильном направлении поиска информации.
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 15:23
Цитата:
Замечательно, браво Маркс Рискну сделать вывод, что отныне Вы будете искать информацию и изучать её, а не обвинять собеседников в обмане.
Ну и чтобы Вам снова два раза не вставать для извинений, по сути: я вижу, что автор новости вообще не имел в виду коррупционные правонарушения, однако именно о них написал maxsaf, и именно ему был мой ответ (потрудитесь увидеть цитату) именно на эту тему.
У меня к Вам всё
Маркс:
во внимательном чтении новостей и правильном направлении поиска информации
во внимательном чтении новостей и правильном направлении поиска информации
Замечательно, браво Маркс Рискну сделать вывод, что отныне Вы будете искать информацию и изучать её, а не обвинять собеседников в обмане.
Ну и чтобы Вам снова два раза не вставать для извинений, по сути: я вижу, что автор новости вообще не имел в виду коррупционные правонарушения, однако именно о них написал maxsaf, и именно ему был мой ответ (потрудитесь увидеть цитату) именно на эту тему.
У меня к Вам всё
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