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≡ Процент от штрафа?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40248
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 12:45
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Весело мы живем: сами устраиваем тои, кудалыки и сами же себя ловим. Но теперь стали ловить точечно, информация от анонимных источников - где что будет проходит, во сколько.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4222
Re: Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 12:45
#1
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Тоже мне новость, скажу больше- для этого в бюджете есть соответствующие расходы. У каждого приличного участкового или опера есть свои шестерки. Они даже провокации устраивают, подставы разные, подделку протоколов. Судьи на белом глазу принимают это всё за чистую монету и выносят приговоры вопреки здравому смыслу. Имею право делать такие заявления, всё на своей шкуре испытал
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13285
Re: Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 12:57
#2
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Очень вряд ли. Иначе бы уже анонсировали это. А сообщать могут любые "доброжелатели" - начиная от действительно честных людей с желанием жить по закону и заканчивая конкурентами и обиженными работниками.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8375
Re: Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 12:58
#3
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Если начнут процент платить за содействие в поимке коррупционеров - Казахстан в тридцатку развитых стран влетит со свистом, досрочно))
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
931
Re: Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 13:26
#4
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Цитата:
maxsaf:
Если начнут процент платить за содействие в поимке коррупционеров

Отстаёте от жизни) Уже 3 года как платят, в т.ч. и тут на форуме обсуждалось помнится...
инфа
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1912
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 13:35
#5
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8375
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 13:40
#6
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Цитата:
Yorik:
Отстаёте от жизни) Уже 3 года как платят, в т.ч. и тут на форуме обсуждалось помнится...

Ну про 100 лямов выплат я и правда не припоминаю. Можете ссылку дать на статью НГ?
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
931
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 13:50
#7
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Про 100 млн. в статье по ссылке, НГ тут не при чём. Это пример, что информация в свободном доступе...
Цитата:
maxsaf:
Можете ссылку дать на статью НГ

Вы пример с Маркса берёте? :-x На сайте есть поиск.
тыц
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1011
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 15:11
#8
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Цитата:
Yorik:
Вы пример с Маркса берёте? :-x На сайте есть поиск. тыц

В данном случае нужно уметь отличать коррупцию от других правонарушений. Для этого достаточно прочитать выдержку из закона по борьбе с коррупцией:
"Статья 3. Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией
1. За правонарушения, связанные с коррупцией, на основании настоящего Закона несут ответственность лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним."

Таким образом, если настучать на человека, не связанного с выполнением государственных функций, то никому за это ничего не обломится, какой бы штраф нарушителю не выписали. В статье же задается вопрос о проценте от штрафа, даже не связанного с коррупцией. То есть о примерно таком развитии ситуации:
Увидел любое правонарушение, сделал звонок, приехала полиция, наложила штраф и с благодарностью отдала звонарю проценты. Так что дело тут вовсе не в Марксе и его примерах, а во внимательном чтении новостей и правильном направлении поиска информации.
Профайл
Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
931
Процент от штрафа?
Отправлено: 02.11.20 - 15:23
#9
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Цитата:
Маркс:
во внимательном чтении новостей и правильном направлении поиска информации

Замечательно, браво Маркс ;-) Рискну сделать вывод, что отныне Вы будете искать информацию и изучать её, а не обвинять собеседников в обмане.
Ну и чтобы Вам снова два раза не вставать для извинений, по сути: я вижу, что автор новости вообще не имел в виду коррупционные правонарушения, однако именно о них написал maxsaf, и именно ему был мой ответ (потрудитесь увидеть цитату) именно на эту тему.
У меня к Вам всё ;-)
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