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≡ «Поступили черновики семи предложений» - Проект «Бюджет народного участия» прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40248
«Поступили черновики семи предложений» - Проект «Бюджет народного участия» прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 02.11.20 - 13:10
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Жители города предлагают: провести обустройство аллеина пустыре в 7-м микрорайоне, благоустроить площадки для выгула и дрессуры собак на территории между городским пляжем и теннисным кортом, благоустроить детскую площадку в 9 микрорайоне...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5663
Re: «Поступили черновики семи предложений» - Проект «Бюджет...
Отправлено: 02.11.20 - 13:10
#1
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Цитата-/и пиву марки «Восточная Бавария»/



Мое дело живёт и процветает!)
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