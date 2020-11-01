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≡ Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40246
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 01.11.20 - 21:28
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Это, а также место своего проживания Куандык Испергенов озвучил на своей странице в Instagram. Заработная плата у нового градоначальника несколько выше, чем у предыдущего, а проживает он теперь в том же городе, за которой несет ответственность.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1140
Re: Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к...
Отправлено: 01.11.20 - 21:28
#1
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Кого это, такого глупого, интересует ЗАРПЛАТА акима? Можно подумать: ОНИ живут на ОДНУ зарплату (как по Папанову).

Все кто попадает, в категорию корпуса А или корпуса Б - уже мыслят и действуют - другими категориями. Это ведь для них, для ихней жизни, придуманы: тендера, гос.закупки, откаты и прочие манипуляции.

Самый УСПЕШНЫЙ бизнесмен в Казахстане: гос.чиновник и тем более сидящий на распределительных функциях гос.бюджета.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8374
Re: Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к...
Отправлено: 01.11.20 - 23:18
#2
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Я бы тоже мог призывать к чистоте, за 390 тыщ. Хоть каждый день. :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1835
Re: Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к...
Отправлено: 02.11.20 - 08:41
#3
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390 тысяч. Даже на одну тушу лошадинную не хватит. Но, судя по комплекции, этот дядька бешбармачит регулярно. Где деньги на мяско лошадинное берет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5661
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 09:00
#4
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Цитата-/бы тоже мог призывать к чистоте, за 390 тыщ/



А что ты сейчас меньше получаешь?)




Цитата-/а проживает он теперь в том же городе, за которой несет ответственность./



Ну адепты веры в то что аким должен жить в городе вы довольны?) Жизнь раем стала? Все проблемы решены?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8374
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 09:37
#5
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Цитата:
abaika95:
А что ты сейчас меньше получаешь?)

Больше, но так для этого и работать иногда приходится, а не просто к чистоте призывать))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1140
Re: Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к...
Отправлено: 02.11.20 - 09:39
#6
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
abaika95:


Вы считаете что 390 000 тенге - такие уж большие деньги ?? При этом отвечать за состоянием промышленного города дающего 90% бюджета города и 50% бюджета области, и за его ЖКХ и за социалку и за прочее??
У гламурного председателя ставшего одиозного, СК "Формация" - месячный оклад - 1 300 000 тенге и который НИ за что не отвечает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8374
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 09:39
#7
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Цитата:
abaika95:
Жизнь раем стала? Все проблемы решены?)

Что то мне подсказывает - они еще впереди))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8374
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 09:41
#8
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Цитата:
ACROS:
отвечать за состоянием промышленного города

Ну это громко сказано, предыдущий иногда был вообще не в курсе важных дел в городе, сам так говорил))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8374
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 09:43
#9
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Цитата:
ACROS:
СК "Формация" - месячный оклад - 1 300 000 тенге и который НИ за что не отвечает.

Ну народ видимо так решил. Демократия же.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1140
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 12:38
#10
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Цитата:
maxsaf:
народ видимо так решил.


Ну да, конечно: народ, из скромности, во время карантина, себе решил 42 500 платит, а этим - 1 300 000 не считая бонусов и квартальных премий. Кстати СК "Формация" - организация со 100% участием государства.

Цитата:
maxsaf:
предыдущий иногда был вообще не в курсе важных дел


Поэтому и глупо спрашивать про размер ИХ зарплаты.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8374
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 12:40
#11
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Цитата:
ACROS:
Ну да, конечно:

Дык а че никто кроме вас их зарплатами не возмущен?)
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