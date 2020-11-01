Re: Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к...

Отправлено: - 21:28

Кого это, такого глупого, интересует ЗАРПЛАТА акима? Можно подумать: ОНИ живут на ОДНУ зарплату (как по Папанову).



Все кто попадает, в категорию корпуса А или корпуса Б - уже мыслят и действуют - другими категориями. Это ведь для них, для ихней жизни, придуманы: тендера, гос.закупки, откаты и прочие манипуляции.



Самый УСПЕШНЫЙ бизнесмен в Казахстане: гос.чиновник и тем более сидящий на распределительных функциях гос.бюджета.