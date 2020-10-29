Прогноз на 5 дней
пасмурно0°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 96% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Улица имени Солнца русской поэзии
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40246
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 09:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае с Александром Пушкиным связаны и история города, и традиции его жителей. Совсем недавно в Костанае отреставрировали постамент памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который и стоит на улице его имени. Это событие навело на мысль о поиске любых сведений, касающихся имени классика в нашем городе.
Читать статью

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8374
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 12:35
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
В том числе

Ой, а Абайка уже за вас ответил.) Я уж грешным делом подумал, что вы с ним в одном кабинете сидите. Ан нет)
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, maxsaf, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 37 Queries | 60 Files Loaded: 572.81 Ko | Raw HTML: 74.47 Ko -