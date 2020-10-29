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Улица имени Солнца русской поэзии
Улица имени Солнца русской поэзии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40246
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 09:43
В Костанае с Александром Пушкиным связаны и история города, и традиции его жителей. Совсем недавно в Костанае отреставрировали постамент памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который и стоит на улице его имени. Это событие навело на мысль о поиске любых сведений, касающихся имени классика в нашем городе.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1910
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 16:48
Цитата:
Судя по тому, как он держался на публике, то да.
Victor Yang:
это профессия такая
это профессия такая
Судя по тому, как он держался на публике, то да.
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 30.10.20 - 14:46
Цитата-/Ну я лишь предполагаю, общественность - это вы в данном случае)) почему вы не возмущатесь?/
А что я сейчас делаю?)
А что я сейчас делаю?)
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 30.10.20 - 18:56
Цитата:
Пиво пьете местное со скумбрией привозной?
abaika95:
А что я сейчас делаю?)
А что я сейчас делаю?)
Пиво пьете местное со скумбрией привозной?
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 30.10.20 - 19:44
Цитата:
Дареному коню в зубы не смотрят
abaika95:
Хотят они этот памятник
Хотят они этот памятник
Дареному коню в зубы не смотрят
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1140
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 30.10.20 - 20:38
Цитата:
Цитата:
Опрос или мнение ( особенно направленного) чрезмерно активной "инициативной" группы ( как правило пенсионеров) в вопросах установки того или иного памятника, присвоения улице, поселку, городу чьего то имени, и прочее - это, если по честному, политика ДВОЙНЫХ стандартов.
abaika95:
Цитата:
maxsaf:
Опрос или мнение ( особенно направленного) чрезмерно активной "инициативной" группы ( как правило пенсионеров) в вопросах установки того или иного памятника, присвоения улице, поселку, городу чьего то имени, и прочее - это, если по честному, политика ДВОЙНЫХ стандартов.
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 30.10.20 - 21:02
Цитата:
Цитата:
А по мне так это демократия, если опрос честный и без подтасовок
ACROS:
Опрос
Опрос
Цитата:
ACROS:
политика ДВОЙНЫХ стандартов.
политика ДВОЙНЫХ стандартов.
А по мне так это демократия, если опрос честный и без подтасовок
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2851
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 31.10.20 - 02:45
Цитата:
Помню, был с ним на встрече- тоже был на встрече! Кажется,1979 , 6 июня.
Козлов я:
Помню, был с ним на встрече- тоже был на встрече! Кажется,1979 , 6 июня.
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 08:56
Цитата-/Пиво пьете местное со скумбрией привозной?/
Рано ещё) через пол часа буду но без скумбрии)
Цитата-/Дареному коню в зубы не смотрят/
Это вы юджину скажите что возмущался за памятник Алтынсарину
Цитата-/Опрос или мнение ( особенно направленного) чрезмерно активной "инициативной" группы ( как правило пенсионеров) в вопросах установки того или иного памятника, присвоения улице, поселку, городу чьего то имени, и прочее - это, если по честному, политика ДВОЙНЫХ стандартов./
У нас за пенсионера тут Юджин выступает) так что к нему вопросы,хотя можно избежать этих стандартов если провести обычный опрос,нужен там памятник Пушкину? Или может кому ещё надо поставить? Константиновичу к примеру? )
Рано ещё) через пол часа буду но без скумбрии)
Цитата-/Дареному коню в зубы не смотрят/
Это вы юджину скажите что возмущался за памятник Алтынсарину
Цитата-/Опрос или мнение ( особенно направленного) чрезмерно активной "инициативной" группы ( как правило пенсионеров) в вопросах установки того или иного памятника, присвоения улице, поселку, городу чьего то имени, и прочее - это, если по честному, политика ДВОЙНЫХ стандартов./
У нас за пенсионера тут Юджин выступает) так что к нему вопросы,хотя можно избежать этих стандартов если провести обычный опрос,нужен там памятник Пушкину? Или может кому ещё надо поставить? Константиновичу к примеру? )
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 09:47
Цитата:
А Юджин возмущаться начал до того, как узнал, что конь дареный, или после?))
abaika95:
Это вы юджину скажите что возмущался за памятник Алтынсарину
Это вы юджину скажите что возмущался за памятник Алтынсарину
А Юджин возмущаться начал до того, как узнал, что конь дареный, или после?))
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 09:49
Цитата:
Кроме вас вроде никто не возмущался, значит и опрос вам проводить. Вперед, и с песней. Или это уже за пределами вашего программного обеспечения?))
abaika95:
нужен там памятник Пушкину?
нужен там памятник Пушкину?
Кроме вас вроде никто не возмущался, значит и опрос вам проводить. Вперед, и с песней. Или это уже за пределами вашего программного обеспечения?))
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 10:23
Цитата:
И начать с вопроса - Знаете ли кто это
maxsaf:
проводить
проводить
И начать с вопроса - Знаете ли кто это
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 11:02
Цитата:
Вы так тонко намекаете на случай с Тайтай батыром?))
Я:
И начать с вопроса - Знаете ли кто это
И начать с вопроса - Знаете ли кто это
Вы так тонко намекаете на случай с Тайтай батыром?))
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 11:07
Цитата-/Юджин возмущаться начал до того, как узнал, что конь дареный, или после?))/
А какая разница даренный или нет? Он вроде как возмущался почему его и ещё пару бабушек не послушали при выборе памятника разве нет?)
Цитата-/Кроме вас вроде никто не возмущался, значит и опрос вам проводить. Вперед, и с песней. Или это уже за пределами вашего программного обеспечения?/
Так вроде об этом и разговор,где все эти возмутители? Один памятник их возумаещает а другой нет? Лицемерие?)
Цитата-/Вы так тонко намекаете на случай с Тайтай батыром/
Он так тонко намекает что горожанам в большинстве пофиг где и кому и кто это вообще ?) "Активисты" из числа пенсионеров и Юджина только недовольны)
А какая разница даренный или нет? Он вроде как возмущался почему его и ещё пару бабушек не послушали при выборе памятника разве нет?)
Цитата-/Кроме вас вроде никто не возмущался, значит и опрос вам проводить. Вперед, и с песней. Или это уже за пределами вашего программного обеспечения?/
Так вроде об этом и разговор,где все эти возмутители? Один памятник их возумаещает а другой нет? Лицемерие?)
Цитата-/Вы так тонко намекаете на случай с Тайтай батыром/
Он так тонко намекает что горожанам в большинстве пофиг где и кому и кто это вообще ?) "Активисты" из числа пенсионеров и Юджина только недовольны)
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 11:11
Цитата:
Как и вас, они видосики возмущают, другие - нет))
abaika95:
Один памятник их возумаещает а другой нет? Лицемерие?)
Один памятник их возумаещает а другой нет? Лицемерие?)
Как и вас, они видосики возмущают, другие - нет))
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 12:16
Цитата:
В том числе
maxsaf:
намекаете
намекаете
В том числе
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