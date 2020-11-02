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≡ 19 ноября в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40246
19 ноября в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
Отправлено: 02.11.20 - 10:12
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"Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей", - сообщает пресс-служба АО "Казтелерадио".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1835
Re: 19 ноября в Казахстане временно приостановят работу...
Отправлено: 02.11.20 - 10:12
#1
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Может после профилактики все эти Хабары, Евразии, 1 каналы и тем более всякие Алау и Кустанай-Казахстан, вовсе отключить? Неужели кто-то в здравом уме и трезвой памяти сии каналы смотрит?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1910
19 ноября в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
Отправлено: 02.11.20 - 10:25
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Неужели кто-то в здравом уме и трезвой памяти сии каналы смотрит?


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5661
Re: 19 ноября в Казахстане временно приостановят работу...
Отправлено: 02.11.20 - 11:10
#3
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Цитата-/Может после профилактики все эти Хабары, Евразии, 1 каналы и тем более всякие Алау и Кустанай-Казахстан, вовсе отключить? Неужели кто-то в здравом уме и трезвой памяти сии каналы смотрит?/



Смотрят ещё как и ещё вызывают на различные городские проблемы для освещения в эфире и если ты их не смотришь это не показатель)
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