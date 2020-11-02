Re: 19 ноября в Казахстане временно приостановят работу...

Отправлено: - 11:10

Цитата-/Может после профилактики все эти Хабары, Евразии, 1 каналы и тем более всякие Алау и Кустанай-Казахстан, вовсе отключить? Неужели кто-то в здравом уме и трезвой памяти сии каналы смотрит?/







Смотрят ещё как и ещё вызывают на различные городские проблемы для освещения в эфире и если ты их не смотришь это не показатель)