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≡ Улица имени Солнца русской поэзии
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40241
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 09:43
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В Костанае с Александром Пушкиным связаны и история города, и традиции его жителей. Совсем недавно в Костанае отреставрировали постамент памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который и стоит на улице его имени. Это событие навело на мысль о поиске любых сведений, касающихся имени классика в нашем городе.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1909
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 16:48
#15
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Цитата:
Victor Yang:
это профессия такая

Судя по тому, как он держался на публике, то да.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5658
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 30.10.20 - 14:46
#16
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Цитата-/Ну я лишь предполагаю, общественность - это вы в данном случае)) почему вы не возмущатесь?/



А что я сейчас делаю?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8369
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 30.10.20 - 18:56
#17
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Цитата:
abaika95:
А что я сейчас делаю?)

Пиво пьете местное со скумбрией привозной? :lol:
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
379
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 30.10.20 - 19:44
#18
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Цитата:
abaika95:
Хотят они этот памятник

Дареному коню в зубы не смотрят
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1139
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 30.10.20 - 20:38
#19
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
maxsaf:


Опрос или мнение ( особенно направленного) чрезмерно активной "инициативной" группы ( как правило пенсионеров) в вопросах установки того или иного памятника, присвоения улице, поселку, городу чьего то имени, и прочее - это, если по честному, политика ДВОЙНЫХ стандартов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8369
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 30.10.20 - 21:02
#20
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Цитата:
ACROS:
Опрос

Цитата:
ACROS:
политика ДВОЙНЫХ стандартов.

А по мне так это демократия, если опрос честный и без подтасовок
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2851
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 31.10.20 - 02:45
#21
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Цитата:
Козлов я:

Помню, был с ним на встрече- тоже был на встрече! Кажется,1979 , 6 июня.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5658
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 08:56
#22
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Цитата-/Пиво пьете местное со скумбрией привозной?/



Рано ещё) через пол часа буду но без скумбрии)




Цитата-/Дареному коню в зубы не смотрят/


Это вы юджину скажите что возмущался за памятник Алтынсарину




Цитата-/Опрос или мнение ( особенно направленного) чрезмерно активной "инициативной" группы ( как правило пенсионеров) в вопросах установки того или иного памятника, присвоения улице, поселку, городу чьего то имени, и прочее - это, если по честному, политика ДВОЙНЫХ стандартов./



У нас за пенсионера тут Юджин выступает) так что к нему вопросы,хотя можно избежать этих стандартов если провести обычный опрос,нужен там памятник Пушкину? Или может кому ещё надо поставить? Константиновичу к примеру? )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8369
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 09:47
#23
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Цитата:
abaika95:
Это вы юджину скажите что возмущался за памятник Алтынсарину

А Юджин возмущаться начал до того, как узнал, что конь дареный, или после?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8369
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 02.11.20 - 09:49
#24
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Цитата:
abaika95:
нужен там памятник Пушкину?

Кроме вас вроде никто не возмущался, значит и опрос вам проводить. Вперед, и с песней. Или это уже за пределами вашего программного обеспечения?))
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