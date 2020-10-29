Re: Улица имени Солнца русской поэзии

Отправлено: - 08:56

Цитата-/Пиво пьете местное со скумбрией привозной?/







Рано ещё) через пол часа буду но без скумбрии)









Цитата-/Дареному коню в зубы не смотрят/





Это вы юджину скажите что возмущался за памятник Алтынсарину









Цитата-/Опрос или мнение ( особенно направленного) чрезмерно активной "инициативной" группы ( как правило пенсионеров) в вопросах установки того или иного памятника, присвоения улице, поселку, городу чьего то имени, и прочее - это, если по честному, политика ДВОЙНЫХ стандартов./







У нас за пенсионера тут Юджин выступает) так что к нему вопросы,хотя можно избежать этих стандартов если провести обычный опрос,нужен там памятник Пушкину? Или может кому ещё надо поставить? Константиновичу к примеру? )