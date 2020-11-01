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Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40241
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 01.11.20 - 21:28
Это, а также место своего проживания Куандык Испергенов озвучил на своей странице в Instagram. Заработная плата у нового градоначальника несколько выше, чем у предыдущего, а проживает он теперь в том же городе, за которой несет ответственность.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1139
Re: Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к...
Отправлено: 01.11.20 - 21:28
Кого это, такого глупого, интересует ЗАРПЛАТА акима? Можно подумать: ОНИ живут на ОДНУ зарплату (как по Папанову).
Все кто попадает, в категорию корпуса А или корпуса Б - уже мыслят и действуют - другими категориями. Это ведь для них, для ихней жизни, придуманы: тендера, гос.закупки, откаты и прочие манипуляции.
Самый УСПЕШНЫЙ бизнесмен в Казахстане: гос.чиновник и тем более сидящий на распределительных функциях гос.бюджета.
Все кто попадает, в категорию корпуса А или корпуса Б - уже мыслят и действуют - другими категориями. Это ведь для них, для ихней жизни, придуманы: тендера, гос.закупки, откаты и прочие манипуляции.
Самый УСПЕШНЫЙ бизнесмен в Казахстане: гос.чиновник и тем более сидящий на распределительных функциях гос.бюджета.
Re: Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к...
Отправлено: 01.11.20 - 23:18
Я бы тоже мог призывать к чистоте, за 390 тыщ. Хоть каждый день.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1834
Re: Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к...
Отправлено: 02.11.20 - 08:41
390 тысяч. Даже на одну тушу лошадинную не хватит. Но, судя по комплекции, этот дядька бешбармачит регулярно. Где деньги на мяско лошадинное берет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5658
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 09:00
Цитата-/бы тоже мог призывать к чистоте, за 390 тыщ/
А что ты сейчас меньше получаешь?)
Цитата-/а проживает он теперь в том же городе, за которой несет ответственность./
Ну адепты веры в то что аким должен жить в городе вы довольны?) Жизнь раем стала? Все проблемы решены?)
А что ты сейчас меньше получаешь?)
Цитата-/а проживает он теперь в том же городе, за которой несет ответственность./
Ну адепты веры в то что аким должен жить в городе вы довольны?) Жизнь раем стала? Все проблемы решены?)
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 09:37
Цитата:
Больше, но так для этого и работать иногда приходится, а не просто к чистоте призывать))
abaika95:
А что ты сейчас меньше получаешь?)
А что ты сейчас меньше получаешь?)
Больше, но так для этого и работать иногда приходится, а не просто к чистоте призывать))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1139
Re: Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к...
Отправлено: 02.11.20 - 09:39
Цитата:
Цитата:
Вы считаете что 390 000 тенге - такие уж большие деньги ?? При этом отвечать за состоянием промышленного города дающего 90% бюджета города и 50% бюджета области, и за его ЖКХ и за социалку и за прочее??
У гламурного председателя ставшего одиозного, СК "Формация" - месячный оклад - 1 300 000 тенге и который НИ за что не отвечает.
maxsaf:
Цитата:
abaika95:
Вы считаете что 390 000 тенге - такие уж большие деньги ?? При этом отвечать за состоянием промышленного города дающего 90% бюджета города и 50% бюджета области, и за его ЖКХ и за социалку и за прочее??
У гламурного председателя ставшего одиозного, СК "Формация" - месячный оклад - 1 300 000 тенге и который НИ за что не отвечает.
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 09:39
Цитата:
Что то мне подсказывает - они еще впереди))
abaika95:
Жизнь раем стала? Все проблемы решены?)
Жизнь раем стала? Все проблемы решены?)
Что то мне подсказывает - они еще впереди))
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 09:41
Цитата:
Ну это громко сказано, предыдущий иногда был вообще не в курсе важных дел в городе, сам так говорил))
ACROS:
отвечать за состоянием промышленного города
отвечать за состоянием промышленного города
Ну это громко сказано, предыдущий иногда был вообще не в курсе важных дел в городе, сам так говорил))
Аким Рудного назвал свою зарплату и призвал горожан к чистоте
Отправлено: 02.11.20 - 09:43
Цитата:
Ну народ видимо так решил. Демократия же.
ACROS:
СК "Формация" - месячный оклад - 1 300 000 тенге и который НИ за что не отвечает.
СК "Формация" - месячный оклад - 1 300 000 тенге и который НИ за что не отвечает.
Ну народ видимо так решил. Демократия же.
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