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≡ «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40241
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 15:05
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Владельцы торговых точек считают, что многие не переживут ближайший месяц и, если власти не пойдут на встречу, будут вынуждены закрыть свой бизнес.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1139
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 02.11.20 - 09:22
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Будет покупаться "проездной" и чихать все хотели на эти справки.[/quot

Идея может и бредовая, но это ЗАКОННЫЙ путь решения проблемы - это примерно такая же бредовая идея как и справки перед полетом в самолёте - можно подумать что там предьявляют "НЕПОКУПНЫЕ" справки. Люди ВСЁ равно будут проводить и тои и кудалики, независимо от того ЕСТЬ карантин, или НЕТ его. Вот тут поле для коррупций - непаханное.
А то что там жених или кто то заболел, или ещё что то в этом роде, так проблемы перед подготовкой свадьбы - миллион и одна тележка.

abaika95:
купил-перепродал


У нас 90% бизнеса по этой схеме и работает - обыкновенные ЛАВОЧНИКИ и СПЕКУЛЯНТЫ. Начиная с сырья и заканчивая гордо именуемым АВТОПРОМОМ.
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