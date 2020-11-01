Отправлено: - 09:22

Добринцофф:

Будет покупаться "проездной" и чихать все хотели на эти справки.[/quot



Идея может и бредовая, но это ЗАКОННЫЙ путь решения проблемы - это примерно такая же бредовая идея как и справки перед полетом в самолёте - можно подумать что там предьявляют "НЕПОКУПНЫЕ" справки. Люди ВСЁ равно будут проводить и тои и кудалики, независимо от того ЕСТЬ карантин, или НЕТ его. Вот тут поле для коррупций - непаханное.

А то что там жених или кто то заболел, или ещё что то в этом роде, так проблемы перед подготовкой свадьбы - миллион и одна тележка.



abaika95:

купил-перепродал

Цитата:У нас 90% бизнеса по этой схеме и работает - обыкновенные ЛАВОЧНИКИ и СПЕКУЛЯНТЫ. Начиная с сырья и заканчивая гордо именуемым АВТОПРОМОМ.