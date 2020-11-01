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≡ «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40241
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 15:05
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Владельцы торговых точек считают, что многие не переживут ближайший месяц и, если власти не пойдут на встречу, будут вынуждены закрыть свой бизнес.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4220
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:05
#1
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Власти в городе настолько импотентны, что не смотря на очевидные вещи, не могут принять волевое решение и разрешить этим бедолагам работать как прежде. Потому что сидят назначенцы и оглядываются на хозяина который их посадил на теплое гнёздышко с которого они не могут даже высунуть голову.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13284
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:28
#2
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Понимаю проблемы. А если скооперироваться и сделать страницу в соц.сети? Пункт доставки какой-нибудь сделать и работать только по предварительным заказам?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7553
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:38
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Понимаю проблемы. А если скооперироваться и сделать страницу в соц.сети? Пункт доставки какой-нибудь сделать и работать только по предварительным заказам?

Ты предлагаешь,владельцу молочного отдела открыть интернет магазин? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13284
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:43
#4
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Цитата:
Добринцофф:
владельцу молочного отдела открыть интернет магазин?

Пуркуа бы не па?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7553
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 16:21
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Пуркуа бы не па?

Не целесообразно,потому что.
Ладно ещё зайти на сайт супермаркета и сделать заказ по полной программе.
А пакет молока и баночку сметаны,проще купить в любом магазине у дома.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13284
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 16:27
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Не целесообразно,потому что. Ладно ещё зайти на сайт супермаркета и сделать заказ по полной программе. А пакет молока и баночку сметаны,проще купить в любом магазине у дома.

Я ж написал - СКООПЕРИРОВАТЬСЯ и сделать. То есть всем вместе. К тому же вряд ли на рынок едут только за молоком - скорее всего там покупают те кто живёт поблизости.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7553
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 16:35
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Я ж написал - СКООПЕРИРОВАТЬСЯ и сделать. То есть всем вместе. К тому же вряд ли на рынок едут только за молоком - скорее всего там покупают те кто живёт поблизости.

Товар,что в этом минирынке,что в любом магазине или супермаркете одинаковый.Поэтому покупатель не будет заморачиваться и купит то же самое в другом магазине.
Этот минирынок по сути тот же магазин, им просто не повезло с документами в которых написано"рынок"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1137
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 21:58
#8
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Для владельцев ресторанов и кафе можно сделать так: пусть проводят мероприятия ( свадьбы, тои, кудалыки, именины, юбилеи и прочее), но со строгим и обязательным условием: у ВСЕХ присутствующих и приглашенных и тем более работников ресторана( повара, официанты, тамада, вахтёр, гардеробщица и прочие) ДОЛЖНА быть СПРАВКА о прохождений ПЦР теста и с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатом.
Логика, такая: если они все ЗДОРОВЫ, то почему бы и не провести мероприятие. И овцы целы и волки сыты: и коллектив работает и зарабатывает деньги, отчисляет налоги и соц.отчисления и человек не прячась и не идя на нарушения Закона, провёл мероприятия и женил сына.

И никаких проблем: приходит рейдовая мониторинговая группа, выборочно проверяет ВСЕХ на наличие справки и если находит что справка отсутствует ХОТЯ бы у одного из присутствующего, то наказываются ОРГАНИЗАТОРЫ мероприятия ( они должны были до начала мероприятия строго проверить у всех присутствующих наличие справки) и тот человек у которого отсутствует справка, по всей строгости Закона.
Это расслабит напряженность в обществе и продисциплинирует людей, да и медицинские лабораторий подзаработают.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5838
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 22:04
#9
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Цитата:
ACROS:

C таким подходом, проще сразу все запреты и ограничения отменить.
Я только за.

Проблема вируса как раз в том, что инкубационный период, может до 14-ти дней длится.
Сегодня вы взяли "справку", сходили в магазин, ярмарку или ещё куда. И завтра принесли вирус наЦитата:
ACROS:
( свадьбы, тои, кудалыки, именины, юбилеи и прочее),
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13284
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 23:25
#10
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Цитата:
elektron:
Сегодня вы взяли "справку", сходили в магазин, ярмарку или ещё куда. И завтра принесли вирус на

Тем более, что анализ делается пару суток. С границами также - за трое суток до пересечения границы нужно сдать тест. Но ведь никто не гарантирует что сразу после сдачи теста нельзя заразиться.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7553
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 23:32
#11
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Цитата:
ACROS:
Для владельцев ресторанов и кафе можно сделать так: пусть проводят мероприятия ( свадьбы, тои, кудалыки, именины, юбилеи и прочее), но со строгим и обязательным условием: у ВСЕХ присутствующих и приглашенных и тем более работников ресторана( повара, официанты, тамада, вахтёр, гардеробщица и прочие) ДОЛЖНА быть СПРАВКА о прохождений ПЦР теста и с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатом.

Ваши идеи как всегда,одна бредовее другой.
Представьте свадьбу 200человек,банкет заказан,оплачен и тут вдруг перед самой свадьбой жених или невеста не прошли тест,всё отменяется и 2млн летит коту под хвост.
Или вот в разгар мероприятия заходит наряд милиции и начинает проверять справки ,прям вот у всех 200 посетителей :lol:
Да и зачем плодить очередное поле для корупции,итак понятно ,что никто не будет собирать эти справки,просто в при организации банкета появится ещё одна графа расходов"на лапу мониторинговой группе"
Цитата:
ACROS:
да и медицинские лабораторий подзаработают.

Вот тут вы правы,справки буду продавать направо и налево
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13284
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 02.11.20 - 00:30
#12
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Цитата:
Добринцофф:
Ваши идеи как всегда,одна бредовее другой. Представьте свадьбу 200человек,

А что делать если ситуация такая? Лучше уж действительно со справками, чем совсем не работать. Я по себе скажу, например, - я в ресторанах только и бываю что на банкетах. А чтобы пойти пообедать - такого не бывает. Думаю что и большинство так.
Цитата:
Добринцофф:
Представьте свадьбу 200человек,банкет заказан,оплачен и тут вдруг перед самой свадьбой жених или невеста не прошли тест,всё отменяется и 2млн летит коту под хвост.

Может не отменяется, а откладывается? Или, по-твоему, если жених или невеста заболели, то всё равно свадьбу нужно проводить и откровенно заражать всех? У меня, кстати, у племянницы так получилось - в конце октября должна быть свадьба, но жених заболел. Отложили пока. В России не запрещены банкеты.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7553
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 02.11.20 - 01:29
#13
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Цитата:
Victor Yang:
Лучше уж действительно со справками,

Ну не будет никаких справок,как ты не поймёшь?
Будет покупаться "проездной" и чихать все хотели на эти справки.
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