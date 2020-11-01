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«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40241
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 15:05
Владельцы торговых точек считают, что многие не переживут ближайший месяц и, если власти не пойдут на встречу, будут вынуждены закрыть свой бизнес.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4220
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:05
Власти в городе настолько импотентны, что не смотря на очевидные вещи, не могут принять волевое решение и разрешить этим бедолагам работать как прежде. Потому что сидят назначенцы и оглядываются на хозяина который их посадил на теплое гнёздышко с которого они не могут даже высунуть голову.
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:28
Понимаю проблемы. А если скооперироваться и сделать страницу в соц.сети? Пункт доставки какой-нибудь сделать и работать только по предварительным заказам?
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:38
Цитата:
Ты предлагаешь,владельцу молочного отдела открыть интернет магазин?
Victor Yang:
Понимаю проблемы. А если скооперироваться и сделать страницу в соц.сети? Пункт доставки какой-нибудь сделать и работать только по предварительным заказам?
Понимаю проблемы. А если скооперироваться и сделать страницу в соц.сети? Пункт доставки какой-нибудь сделать и работать только по предварительным заказам?
Ты предлагаешь,владельцу молочного отдела открыть интернет магазин?
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:43
Цитата:
Пуркуа бы не па?
Добринцофф:
владельцу молочного отдела открыть интернет магазин?
владельцу молочного отдела открыть интернет магазин?
Пуркуа бы не па?
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 16:21
Цитата:
Не целесообразно,потому что.
Ладно ещё зайти на сайт супермаркета и сделать заказ по полной программе.
А пакет молока и баночку сметаны,проще купить в любом магазине у дома.
Victor Yang:
Пуркуа бы не па?
Пуркуа бы не па?
Не целесообразно,потому что.
Ладно ещё зайти на сайт супермаркета и сделать заказ по полной программе.
А пакет молока и баночку сметаны,проще купить в любом магазине у дома.
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 16:27
Цитата:
Я ж написал - СКООПЕРИРОВАТЬСЯ и сделать. То есть всем вместе. К тому же вряд ли на рынок едут только за молоком - скорее всего там покупают те кто живёт поблизости.
Добринцофф:
Не целесообразно,потому что. Ладно ещё зайти на сайт супермаркета и сделать заказ по полной программе. А пакет молока и баночку сметаны,проще купить в любом магазине у дома.
Не целесообразно,потому что. Ладно ещё зайти на сайт супермаркета и сделать заказ по полной программе. А пакет молока и баночку сметаны,проще купить в любом магазине у дома.
Я ж написал - СКООПЕРИРОВАТЬСЯ и сделать. То есть всем вместе. К тому же вряд ли на рынок едут только за молоком - скорее всего там покупают те кто живёт поблизости.
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 16:35
Цитата:
Товар,что в этом минирынке,что в любом магазине или супермаркете одинаковый.Поэтому покупатель не будет заморачиваться и купит то же самое в другом магазине.
Этот минирынок по сути тот же магазин, им просто не повезло с документами в которых написано"рынок"
Victor Yang:
Я ж написал - СКООПЕРИРОВАТЬСЯ и сделать. То есть всем вместе. К тому же вряд ли на рынок едут только за молоком - скорее всего там покупают те кто живёт поблизости.
Я ж написал - СКООПЕРИРОВАТЬСЯ и сделать. То есть всем вместе. К тому же вряд ли на рынок едут только за молоком - скорее всего там покупают те кто живёт поблизости.
Товар,что в этом минирынке,что в любом магазине или супермаркете одинаковый.Поэтому покупатель не будет заморачиваться и купит то же самое в другом магазине.
Этот минирынок по сути тот же магазин, им просто не повезло с документами в которых написано"рынок"
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1137
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 21:58
Для владельцев ресторанов и кафе можно сделать так: пусть проводят мероприятия ( свадьбы, тои, кудалыки, именины, юбилеи и прочее), но со строгим и обязательным условием: у ВСЕХ присутствующих и приглашенных и тем более работников ресторана( повара, официанты, тамада, вахтёр, гардеробщица и прочие) ДОЛЖНА быть СПРАВКА о прохождений ПЦР теста и с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатом.
Логика, такая: если они все ЗДОРОВЫ, то почему бы и не провести мероприятие. И овцы целы и волки сыты: и коллектив работает и зарабатывает деньги, отчисляет налоги и соц.отчисления и человек не прячась и не идя на нарушения Закона, провёл мероприятия и женил сына.
И никаких проблем: приходит рейдовая мониторинговая группа, выборочно проверяет ВСЕХ на наличие справки и если находит что справка отсутствует ХОТЯ бы у одного из присутствующего, то наказываются ОРГАНИЗАТОРЫ мероприятия ( они должны были до начала мероприятия строго проверить у всех присутствующих наличие справки) и тот человек у которого отсутствует справка, по всей строгости Закона.
Это расслабит напряженность в обществе и продисциплинирует людей, да и медицинские лабораторий подзаработают.
Логика, такая: если они все ЗДОРОВЫ, то почему бы и не провести мероприятие. И овцы целы и волки сыты: и коллектив работает и зарабатывает деньги, отчисляет налоги и соц.отчисления и человек не прячась и не идя на нарушения Закона, провёл мероприятия и женил сына.
И никаких проблем: приходит рейдовая мониторинговая группа, выборочно проверяет ВСЕХ на наличие справки и если находит что справка отсутствует ХОТЯ бы у одного из присутствующего, то наказываются ОРГАНИЗАТОРЫ мероприятия ( они должны были до начала мероприятия строго проверить у всех присутствующих наличие справки) и тот человек у которого отсутствует справка, по всей строгости Закона.
Это расслабит напряженность в обществе и продисциплинирует людей, да и медицинские лабораторий подзаработают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5838
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 22:04
Цитата:
C таким подходом, проще сразу все запреты и ограничения отменить.
Я только за.
Проблема вируса как раз в том, что инкубационный период, может до 14-ти дней длится.
Сегодня вы взяли "справку", сходили в магазин, ярмарку или ещё куда. И завтра принесли вирус наЦитата:
ACROS:
C таким подходом, проще сразу все запреты и ограничения отменить.
Я только за.
Проблема вируса как раз в том, что инкубационный период, может до 14-ти дней длится.
Сегодня вы взяли "справку", сходили в магазин, ярмарку или ещё куда. И завтра принесли вирус наЦитата:
ACROS:
( свадьбы, тои, кудалыки, именины, юбилеи и прочее),
( свадьбы, тои, кудалыки, именины, юбилеи и прочее),
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