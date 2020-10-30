Отправлено: - 10:01

abaika95:

Обидно?)

[Исправлено: maxsaf, 01.11.2020 - 10:02]

Цитата:С чего бы? Человек шел на спланированную акцию, финал был предопределен. Он получил просмотры, лайки, подписчиков, может какие-то контракты. Казахстан получил еще один страйк за гомофобию. Все именно так как и должно быть. А в свете последнего конфликта европейских ценностей с традиционными - это может аукнуться. Кому и чем - время покажет.